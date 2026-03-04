Terrassa acollirà la primera cursa per l’esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica i autoimmune que afecta el sistema nerviós central. El sistema immunitari ataca per error la mielina, la capa protectora dels nervis, provocant inflamacions, lesions i cicatrius que alenteixen o bloquegen els impulsos nerviosos. Coneguda com “la malaltia de les mil cares”, afecta a més de 12.000 persones a Catalunya. Dos terços són dones.
Un grup de malalts terrassencs va crear el 4 de març de l’any passat (aquest dimecres ha fet un any) l’associació Terrassa Esclerosi Múltiple (TEM), que promou trobades entre els malalts i proposa l’esport i l’activitat física com una de les maneres de fer front a la malaltia. Per això van decidir fa uns mesos instaurar la Cursa solidària per L’Esclerosi Múltiple de Terrassa, que viurà la seva primera edició el diumenge dia 15 de març a la plaça de Can Roca.
El nivell de participació ha superat, de llarg, les seves expectatives. Quan falten encara deu dies per a la seva celebració, s’han superat ja els 400 inscrits. Es tracta d’una cursa que es divideix en quatre. A les 9.30 hi haurà una cursa inclusiva de 100 metres, a les 9.45 les curses infantils, de 400, 700 i 1.500 metres segons la franja d’edat, a les 10 la prova central, de 5 quilòmetres, que aplegarà la major part dels participants. S’hi podrà participar amb cadira de rodes i un acompanyant. Finalment, a les 10.05, se celebrarà una caminada popular en el mateix recorregut. La sortida i l’arribada serà a la plaça de Can Roca, cantonada amb el carrer dels Voluntaris Olímpics.
El preu de les inscripcions és de 10 euros per als nens i 12 per als adults. S’ha obert també un dorsal 0 per 8 euros, que dona dret a la samarreta i el dorsal. La recaptació servirà per a les activitats inclusives i les teràpies d’ajuda que TEM ofereix tant als malalts com als seus familiars.
Teixint complicitats
La prova s'ha presentat aquest dimecres a l’Ajuntament de Terrassa, en un acte que ha comptat amb la presència de la tinenta d’alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas; i els representants de l’entitat, Gemma Rojas, Montse Granados i Aitor Duran. “La nostra és una malaltia amb símptomes sovint invisibles. Moltes vegades, el dolor i la fatiga no es poden mesurar. Des que em reuneixo amb la gent de l’associació, encara que sigui només per fer un cafè, o faig esport, em trobo molt millor”, explica l’Aitor.