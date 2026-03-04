Terrassa neutralitza 70 nius de vespa asiàtica amb l`ús de drons en els darrers cinc anys

L'Ajuntament de Terrassa ha consolidat l'ús de la tecnologia de drons com a eina clau en la lluita contra la vespa asiàtica (Vespa velutina). Des de la posada en marxa d'aquest sistema de geolocalització fa cinc anys, el consistori ha aconseguit inactivar un total de 70 nius en diversos punts estratègics de la ciutat. Aquest mètode s'integra dins del programa municipal de control de plagues i espècies invasores, centrant-se especialment en la recerca i neutralització de nius actius en llocs de difícil accés.
Una tendència a l'alça en la detecció
Les dades municipals mostren una evolució incremental en la localització de nius. Si l'any 2022 es van neutralitzar 12 colònies, la xifra ha anat augmentant progressivament fins a arribar a les 23 actuacions registrades durant el 2025. La majoria d'aquestes intervencions s'han concentrat a l'entorn de les rieres del Palau i de les Arenes, així com al Parc de Vallparadís, espais on l'espècie troba l'aigua i els materials necessaris per a la construcció dels seus vespers.
Pel que fa a l'àmbit privat, entre el 2022 i el 2025 s'han detectat una desena de nius en propietats particulars, casos en els quals l'Ajuntament ha requerit formalment la seva inactivació als titulars corresponents.
Impacte ambiental i prevenció
El tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, ha destacat la importància de la detecció precoç: «La vespa asiàtica ja està plenament establerta i calen mesures preventives, perquè afecta greument altres insectes, especialment les abelles de la mel, indispensables per a la pol·linització».
La vespa asiàtica, detectada a Terrassa per primer cop el 2017, no és més agressiva que la vespa autòctona, però la seva expansió posa en risc la biodiversitat local i la producció apícola. Des de l'administració es recorda que, en cas de detectar un niu, no cal apropar-se a menys de 5 metres i s'ha de comunicar la incidència a través del telèfon d'informació municipal 010 o de la seu electrònica.
Calendari d'actuacions
Seguint el cicle biològic de l'espècie, l'Ajuntament té previst desplegar el proper pla de geolocalització amb dron durant la tardor d'aquest 2026. Les autoritats recorden que els nius inactius no se solen retirar, ja que les vespes no els tornen a ocupar, i se centren els recursos en aquells que representen un risc actiu per a la salut pública o l'equilibri de l'ecosistema.