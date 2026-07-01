El nou Pla de serveis ferroviaris 2030-2040 de la Generalitat preveu canvis destacats per a la mobilitat de Terrassa. D’una banda, l’R-Aeroport s’allargaria fins a Terrassa en aquesta data, malgrat que l’acord amb els Comuns en fixava l’arribada una dècada abans. D’altra banda, la planificació només recull l’entrada en servei de la primera fase de la línia orbital (R9) entre Terrassa i Granollers. En canvi, al document no apareixen la resta de fases d’aquesta infraestructura, tot i que el calendari presentat anteriorment en situava la posada en servei entre els anys 2037 i 2041. Fa unes setmanes, l’arquitecte i urbanista Manel Larrosa qualificava aquesta situació com a Inflació Ferroviària de Catalunya (INFERCAT). De fet, ja avisava que aquestes previsions ferroviàries contingudes als plans vigents no es poden executar ni en 150 anys, si se segueix el ritme del darrer quart de segle. Vista aquesta última actualització, sembla que predicció de Larrosa és més que encertada.\r\n