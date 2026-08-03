Un estiu per redescobrir

L’estiu és una bona oportunitat per mirar la ciutat amb uns altres ulls. Per passejar sense presses, recuperar històries, descobrir racons... Al Diari de Terrassa volem aprofitar-lo per oferir una mirada diferent, sense perdre de vista l’actualitat. Avui iniciem tres sèries. “Converses impossibles” recupera, a través d’entrevistes imaginades, alguns dels terrassencs il·lustres que ja no són entre nosaltres. “Un estiu a la barra” ens convida a entrar als bars de diferents barris per conèixer els seus propietaris i l’ambient que s’hi respira. I “Els carrers de Terrassa” descobrirà, un altre any, les curiositats i les històries amagades darrere del nomenclàtor. A més, tenim en marxa el concurs fotogràfic “Captura el sabor del teu estiu”, una proposta perquè els lectors comparteixin les imatges dels àpats que acompanyen les seves vacances. Aquestes pàgines volen ser una invitació a llegir, a redescobrir i a compartir. Perquè la millor manera d’explicar una ciutat és fent partícip la seva comunitat.\r\n