Repensar un espai emblemàtic

L’obertura del concurs de projectes per definir el futur portal de Sant Roc és un nou pas en una transformació que marcarà el centre de Terrassa durant els pròxims anys. Més enllà de l’aparcament subterrani, la ciutat comença a decidir com serà un espai que haurà de combinar la vida quotidiana amb la celebració d’actes culturals i populars. Els criteris fixats pel concurs van en aquesta direcció. El futur espai haurà de respondre als reptes climàtics, oferir zones d’ombra i confort, i alhora preservar el paper del portal de Sant Roc com a escenari de fires, cercaviles i altres activitats que formen part de la identitat de la ciutat. La fórmula escollida combina un concurs de projectes, un jurat amb experts del COAC i un procés participatiu posterior que haurà d’ajudar a definir la proposta definitiva. El repte serà aconseguir que aquest espai, tant simbòlic com estratègic, respongui a les necessitats de la Terrassa dels pròxims anys.\r\n