La neteja també es construeix

La neteja de l’espai públic és una de les preocupacions recurrents de la ciutadania i també un dels principals indicadors de la qualitat de vida als barris. El pla de xoc impulsat per l’Ajuntament a Ca n’Anglada, amb una reducció significativa dels avisos ciutadans per incidències, apunta que la resposta a aquesta demanda implica, abans que res, reforçar els serveis i actuar allà on les necessitats són més evidents. Les actuacions desplegades durant les darreres setmanes, acordades a partir d’una diagnosi prèvia, han permès reforçar la recollida, renovar contenidors i incrementar els recursos destinats al servei. Ara bé, mantenir una ciutat neta no depèn només dels serveis municipals. La col·laboració de la ciutadania continua sent imprescindible perquè els residus acabin al lloc que els correspon i els esforços desplegats tinguin continuïtat. La neteja és una responsabilitat compartida i només des d’aquesta corresponsabilitat es poden consolidar les millores.\r\n