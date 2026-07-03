Ens trobem als carrers i les places

Més enllà dels concerts, del Raval Infernal, de la Cercavila, del Ball de Plaça, de la Diada Castellera, de la fira d’atraccions, la Festa Major és sobretot el lloc de trobada dels terrassencs. Perquè durant aquests quatre dies, Terrassa és un mocador. Per això, en aquesta edició especial hem parlat amb protagonistes de la secció “Gent de Terrassa” perquè ens expliquin quins són els seus plans durant la Festa Major. Ho han fet vestint un dels elements que ja ha esdevingut en un dels principals símbols identificatius de la ciutat: el mocador. També portava aquest mocador i moltes samarretes diferents la Montse Alcaraz, que ahir va fer un pregó reivindicatiu en defensa de la cultura popular i l’educació pública. També és molt reivindicativa la referent del feminisme Mercè Gómez, que va ser Capgròs de l’Any. Amb tot plegat, ja es va donar el tret de sortida a la Festa Major. Ara només cal fer allò que tant ens agrada, trobar-nos al carrer i a les places. Som-hi!\r\n