Ser terrassenquista per fer el pregó

La baixada del Drac marcarà l’inici de la Festa Major del 2026. Un dels actes més tradicionals i més esperats és el pregó. Enguany, l’encàrrec s’ha fet a Montse Alcaraz, la presidenta del Bitxo del Torrent Mitger. Es tracta d’un honor ben merescut. La Montse Alcaraz representa els valors del terrassenquisme i no tenim cap dubte que el seu discurs estarà a l’altura. Ja fa uns anys que l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha canviat la manera d’escollir els pregoners. A diferència del que es feia fa anys i del que es fa en altres ciutats, el pregoner no és una persona popular vinculada o no amb la ciutat. A Terrassa, es valoren altres coses. Sentir la ciutat, tenir connexió amb la cultura popular, estar implicats amb les entitats... Així és com el seu discurs arriba als terrassencs. Per a un pregoner mediàtic, seria una feina més dins del seu currículum. I la Festa Major no es mereix això. En aquesta ciutat, anem sobrats de defensors del terrassenquisme.\r\n