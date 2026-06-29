Sí, fa cinquanta anys de tot

El sociòleg Salvador Cardús titulava dissabte el seu article setmanal al Diari de Terrassa “De tot fa cinquanta anys”. De fet, té tota la raó. La setmana passada vam celebrar el 50è aniversari de la façana de l’edifici de MútuaTerrassa. Fa dues setmanes, es van commemorar els 50 anys de la primera assemblea de la UGT de Catalunya, al barri de les Arenes. En aquest diari també vam fer un reportatge al voltant dels cinquanta anys del gran míting del PSUC a l’Sferic. Dissabte també es va celebrar un nou aniversari: els 50 anys de vida de la Mutualitat de les Arenes. Com diu Cardús, sembla que tot comencés l’any 1976. Però, segurament, va ser així. Un cop va caure el franquisme hi havia molta feina a fer. Enmig d’una Transició incerta, les entitats sindicals, veïnals, socials i culturals van empènyer fort per avançar cap a la democràcia i les llibertats. Responent a la pregunta de Cardús a l’article, la ciutat necessita recordar aquests fets per encarar un present i un futur complex.\r\n