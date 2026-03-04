Entre la voluntat i la realitat del lleure socioeducatiu

Tu Tries som una associació socioeducativa sense ànim de lucre que centra la seva intervenció tant en l’àmbit de la diversitat funcional intel·lectual com en l’acompanyament a la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat social i les seves famílies.
L’entitat va ser fundada l’any 2012, i al llarg dels anys hem anat ampliant els àmbits d’actuació i ens hem especialitzat en l’atenció a la infància i adolescència amb capacitats diverses, i oferim, més enllà del lleure, recursos socioeducatius, terapèutics i de respir, així com projectes de caràcter comunitari en col·laboració amb altres entitats i agents socials.
Aquesta tasca s’emmarca en un context més ampli d’entitats de l’àmbit del lleure socioeducatiu i l’acció social arrelades al territori que fan de Terrassa una ciutat amb una xarxa d’entitats vinculades als barris d’un gran valor social i comunitari que promouen dia a dia l’educació en valors com a eina de transformació.
Tot i la funció social imprescindible que duen a terme els espais de lleure socioeducatiu, el sector afronta una realitat cada cop més tensionada fruit de la manca de recursos per a la participació plena d’infants i joves amb necessitat de suports específics i les dificultats d’accés amb què es troben les famílies. Les desigualtats d’accés al lleure continuen sent una assignatura pendent en la mesura en què aquest dret és condicionat de manera constant per la falta de recursos per comptar amb el personal necessari, així com per la manca d’un marc d’intervenció que prevegi la diversitat actual. L’increment exponencial que s’ha donat en els últims anys ha posat en evidència una realitat ja existent, però que era més fàcil obviar en la mesura en què no afectava el mateix gruix poblacional. És el moment d’articular respostes col·lectives per construir plegades una ciutat per a totes en la qual la diversitat no generi tensió, sinó aprenentatges i enriquiment.
En aquest context de creixent complexitat, cal posar el focus també en les entitats socials històriques de la ciutat, les quals afronten un escenari d’esgotament i fragilitat estructural. La manca de finançament estable i la insuficiència de recursos per assegurar unes condicions laborals dignes han generat un model de supervivència sostingut en la precarietat. Davant aquest escenari, les entitats reclamem que el suport no es limiti a reforços econòmics puntuals, sinó que es tradueixi en polítiques públiques estables, reconeixement institucional i una relació més àgil amb l’administració.
Cal ampliar esforços per generar línies d’actuació conjuntes entre administració i entitats, simplificar tràmits, garantir finançament estructural i incorporar el lleure socioeducatiu com a part rellevant de les polítiques de ciutat. Sense una mirada estratègica, el sector continuarà funcionant a base de projectes fragmentats i d’un esforç sostingut de les entitats per cobrir allò que hauria de ser un dret garantit.
El teixit associatiu i comunitari ha demostrat una gran capacitat de resposta. Projectes de lleure inclusiu, xarxes de col·laboració entre entitats del sector o col·laboració estreta amb l’administració municipal són exemples de com es poden reduir les desigualtats quan hi ha coordinació i compromís. Les experiències demostren que el sector no només denuncia les mancances, sinó que també construeix alternatives.
Reforçar les entitats i garantir l’accés universal al lleure socioeducatiu permetria consolidar un sistema que ja ha demostrat la seva capacitat transformadora i la seva incidència en l’àmbit municipal. Situar el lleure al lloc que li correspon en les polítiques públiques és apostar per una societat més cohesionada, inclusiva i amb més oportunitats per a tothom.