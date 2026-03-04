La bassa per al nou pulmó verd s’inspira en Igualada

Una delegació de l’Ajuntament de Terrassa, acompanyada per veïns de Sant Pere Nord, ha visitat el Parc Central d’Igualada per observar-ne la bassa naturalitzada i recollir idees de gestió per al futur parc de la República, que s’enllestirà a l’estiu. Tot i que el biollac igualadí serveix de referència, l’Ajuntament remarca que el projecte terrassenc presenta diferències substancials.
Una de les més destacades és que la bassa de Terrassa no serà un estany obert, sinó que, atesa la seva fondària, es perimetrarà amb una reixa permeable per seguretat. La funció primordial no és lúdica, sinó l’acumulació i la depuració natural d’aigua per al reg. La previsió és “que el 92% de l’aigua de reg pugui venir d’aquesta bassa”.
Segons el projecte del parc, l’aigua de pluja es conduirà a la bassa, al punt més baix de l’àmbit, on es depurarà mitjançant llits de grava i vegetació autòctona de ribera, com ara la boga, el canyís o el lliri groc. Aquest sistema, a més de garantir una depuració sense productes químics, aportarà valor ambiental i afavorirà la integració en l’entorn. La bassa s’ha dimensionat per tenir un volum suficient per emmagatzemar l’aigua recollida de les cobertes dels equipaments i de les plataformes d’aquest parc de 35.000 metres quadrats.
El paral·lelisme amb Igualada serà més evident en l’engranatge tècnic. La visita ha servit per prendre nota de pràctiques consolidades. Hi destaquen el control d’algues a l’estiu amb petites aportacions de clor al circuit d’aigua i el buidatge anual, indispensable per retirar la matèria orgànica i revisar l’estat de les bombes i de les instal·lacions. L’experiència ha constatat la necessitat d’un manteniment setmanal rigorós per retirar la brutícia i els residus, i per esporgar la vegetació. Així mateix, s'ha pres nota d’altres mesures d’èxit per a la biodiversitat, com la introducció de peixos petits per controlar les larves de mosquit i el disseny d’una plantació pensada per mantenir la floració tot l’any aprofitant els biòtops de l’entorn.