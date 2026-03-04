Korrika Terrassa 2026: una cursa petita amb un crit gran

Aquest dissabte 7 de març, la ciutat acollirà la segona edició de la Korrika Terrassa, una cursa popular i reivindicativa a favor de l’euskera i de les llengües minoritzades. La prova donarà el tret de sortida a les 11 hores des de la plaça del Vapor Ventalló, punt que també serà l’arribada després d’un recorregut d’uns quatre quilòmetres pel Centre.
La iniciativa, que se celebra cada dos anys, es va estrenar a Terrassa el 2024 i forma part de la tradició de la cursa Korrika, que es fa al País Basc des de fa quatre dècades. L’activitat s’emmarca, a més, en el 45è aniversari de la Korrika.
El portaveu de l’organització Korrika Terrassa, Ander Zurimendi, ha presentat la cursa aquest dimecres a la tarda a la mateixa plaça del Vapor Ventalló. Ha recordat que es tracta d’una proposta oberta a tothom de forma gratuïta i sense inscripció prèvia. “És una cursa no competitiva”, ha explicat, tot remarcant que l’objectiu és “defensar les llengües minoritzades i portar aquesta reivindicació al carrer”.
L’organització no descarta que la jornada sigui passada per aigua, però això no alterarà els plans. “Plogui o no, aquest dissabte farem la cursa”, ha dit Zurimendi, recordant que “a Euskadi també plou molt quan sortim a córrer”.
El recorregut es dividirà en cinc trams en els quals hi haurà una lluita o reivindicació social. Els trams seran els següents: defensa de les llengües minoritzades, dret a l’habitatge, moviment feminista, cultura popular i el tram infantil.
La jornada començarà a les 10 hores amb l’obertura de l’espai. A la plaça del Vapor Ventalló, hi haurà una parada amb material de la Korrika on es podran adquirir les armilles solidàries de la prova. Després de la cursa hi haurà un acte polític amb parlament d’entitats (Òmnium, Català a Terrassa i Correllengua Agermanat), un “pintxo-pote”, un dinar popular amb paella i activitats musicals a la tarda.
Aquests són els col·lectius que participen a la jornada: Korrika Terrassa, AEK - Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea (Coordinadora d'Alfabetització i Euskaldunització, entitat organitzadora de la Korrika oficial del País Basc), Euskal Etxea BCN, Associació per la criança en euskera "Gure Txokoa" (Sant Cugat del Vallès), Osonako eta Lluçaneseko Euskaltegia, Curs d'euskera del CSO La Tintorera, ANC-Assemblea Nacional de Catalunya (Terrassa), Plataforma per la Llengua, El Català a Terrassa, Mantinc el Català, Consorci per la Normalització Lingüística (Terrassa), Òmnium Cultural (Terrassa), casal independentista "La Tafanera", Correllengua, Diables de Terrassa, Minyons de Terrassa, col·lectiu feminista "Rudes Rebels", col·lectiu feminista "Quart Creixent", col·lectiu anticapitalista "Aldarull" (antiga assemblea del "Kasalet"), Assemblea d'Okupes de Terrassa i Sindicat de Llogateres de Terrassa.