Has incorporat ChatGPT a la teva empresa, però ha canviat realment res?

Has donat accés a ChatGPT als treballadors de la teva empresa. Potser fins i tot has invertit en formació perquè aprenguin a utilitzar-lo.
Ara redacten més de pressa, preparen presentacions i resolen dubtes en qüestió de segons. Quan et pregunten si heu incorporat la intel·ligència artificial, respons que sí. Però si demà retiressis aquestes subscripcions, què canviaria realment en el funcionament del negoci?
Si l’única conseqüència fos que trigaríeu més a fer els mateixos documents, encara no hauríeu transformat l’empresa: simplement hauríeu accelerat les tasques de sempre.
La prova és observar què passa quan ningú dona instruccions a l’eina. Qui detecta una desviació en la producció? Qui identifica una oportunitat comercial a partir de les dades dels clients? Si sempre cal que una persona detecti el problema, interpreti la informació i activi una solució, la IA pot ajudar els treballadors, però l’empresa continua depenent de les mateixes intervencions manuals.
El pas següent és incorporar agents d’intel·ligència artificial als processos empresarials: sistemes capaços de consultar informació i executar accions dins d’uns límits definits. Per exemple, que un canvi en la demanda activi una acció comercial, que una incidència desencadeni una comprovació o que una consulta d’un client s’assigni automàticament al tècnic disponible. Així, els equips poden concentrar-se en allò que realment aporta valor: prendre decisions i resoldre situacions complexes. Però abans de donar aquesta autonomia a un agent d’IA, convé plantejar-se una pregunta: l’empresa ha digitalitzat realment el seu coneixement i els criteris amb què pren decisions?
Pensa en aquella persona que sap quins clients tenen condicions especials, per què es descarta un proveïdor o quan una incidència aparentment menor és urgent. Potser fa vint anys que treballa a l’empresa i resol aquestes situacions sense consultar cap manual. Ara imagina que demà s’hi incorpora algú nou. Amb la informació disponible, sabria com actuar? Si necessita preguntar-ho tot, un agent d’IA es trobarà amb el mateix problema. La IA necessita context per funcionar amb criteri. Tenir documents al núvol no és suficient: cal identificar quins són vigents, evitar contradiccions i fer accessible el coneixement que sovint només existeix en l’experiència de determinades persones. Perquè automatitzar un procés desordenat no el converteix en un bon procés: pot multiplicar els errors i la feina necessària per corregir-los.
Per això, el primer pas pot ser seure amb les persones que millor coneixen el negoci, identificar un procés concret i ordenar-ne la informació. És una feina profundament humana: entendre com funciona l’empresa, documentar els criteris i decidir què es pot automatitzar i què ha de continuar sota supervisió. Estic convençut que, durant els pròxims anys, la diferència entre les pimes no la marcarà el nombre d’eines d’IA que utilitzin, sinó la seva capacitat per convertir el coneixement intern en processos més eficients, decisions més àgils i resultats concrets. Donar accés a ChatGPT als treballadors és només el principi. La transformació real arriba quan l’empresa deixa de fer més de pressa les mateixes tasques i comença a funcionar d’una manera diferent, més eficient i escalable.