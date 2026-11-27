Avui, amb l’encesa de l’enllumenat de Nadal, s’inicia el període nadalenc laic a la ciutat. I ni que no se’n parli tant –o gens–, també és l’inici del Nadal en termes cristians, amb la celebració demà del primer diumenge d’advent.
Enguany, l’inici podria quedar una mica deslluït per la coincidència de l’inici del període nadalenc amb el final d’un embogit “Black Friday electoral” –em refereixo a l’acabament de les dues setmanes d’ofertes polítiques, de duros a quatre pessetes, i no pas a la subjugació comercial als costums nord-americans. Però si les eleccions són espanyoles, afortunadament el Nadal a Terrassa és cada dia més local. Vull dir que amb bon criteri, el govern municipal fa uns anys que va entendre que, per la part que li tocava, o feia un Nadal més terrassenc, o –per dir-ho amb una exageració provocativa–, ens n’aniríem a celebrar-lo a Sabadell.
Així, al costat dels elements més universals de la festa de Nadal, i també dels més tradicionals en l’àmbit local –com el Quinto, “Els Pastorets” o el Xiu-Xiu–, ara ja es van fent habituals –i amb el temps, seran tradicionals– les zones de jocs d’hivern, el mapatge al Castell Cartoixa de Vallparadís o els elements simbòlics referits a la ciutat en l’enllumenat. L’encesa de llums, avui a les sis de la tarda, també tornarà a ser un gran moment de concentració de terrassencs, amb ganes de començar a cantar nadales, i si pot ser en les pròximes setmanes, amb la col·laboració generosa i entusiasta dels estudiants de música del Conservatori i d’altres institucions locals.
Tanmateix, i ja ho he dit en altres ocasions, és un xic sorprenent l’absència –política i mediàtica– en aquests esdeveniments nadalencs de la institució principal que explica Nadal: les Esglésies cristianes. Al pas que anem, podria ser que bona part de la població celebrés Nadal sense saber res de l’origen de la festa, de la seva significació i de les virtuts que representa –o representava–, i fins i tot que ignorés perquè es fan “Els Pastorets” o que existeix una cosa com la Missa del Gall. Hi ha una mena de pudor ideològic –miro de dir-ho amb elegància, perquè es podria dir amb mala bava– que fa emmascarar un element que, tant des de la fe cristiana com simplement d’una cultura laica, és essencial de Nadal.
Per a bé o per a mal, aquest és un debat que va més enllà de la nostra ciutat i país. Als Estats Units hi ha una declarada “War on Christmas” des de principis de segle XXI, que s’expressa bé en el combat entre felicitar amb un “Merry Christimas” o un “Happy Holidays”. A Anglaterra hi va haver una gran polèmica quan l’Ajuntament de Birmingham va passar de celebrar Nadal a dir-ne “Winterval” (interval d’hivern). I a Alemanya es discuteix si dels tradicionals mercats de Nadal els “Weihnachtsmarket” se n’han de dir “Wintermarket”, mercats d’hivern. I encara els nostres veïns occitans, a Besiers, es debaten sobre si instal·lar o no encara el Pessebre dins dels Ajuntaments. Per no dir de les polèmiques sobre els diguem-ne “pessebres” de la plaça de Sant Jaume de la Barcelona de l’època Colau!
A Terrassa no hi ha hagut gaire més polèmiques que la de la gamberrada –en alguns casos vandalització– del robatori de les figures del pessebre del Raval. Però la manca de polèmica es deu, sobretot, a l’assumpció generalitzada d’un silenci políticament correcte. En els àmbits institucionals concrets –com a les escoles– sí que s’ha plantejat. Però aquí, amb una forta tradició anticlerical, s’oculta de dimensió original religiosa del Nadal, i es mata el problema. L’advent es converteix en un calendari de llaminadures, i Nadal en un “White Friday” de regals i tiberis. A mi, però, m’agradaria més que el conflicte es fes transparent, amb la participació activa de cadascuna de les parts. Així, ni que fos a causa de la confrontació pública, molts terrassencs sabrien d’on ve això de Nadal.