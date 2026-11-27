José Luis Muñoz-Tapia, professor de l’ESEIAAT i Investigador del Grup de Seguretat de la Informació de la UPC
Pocs temes generen tantes converses de sobretaula com el bitcoin. Hi ha qui hi veu el futur dels diners i qui hi veu una estafa amb bon màrqueting.
Com a investigador en aquesta tecnologia, la meva resposta és que bitcoin no és ni màgia ni estafa: és una idea enginyosa que convé entendre abans d’opinar-ne i, sobretot, abans d’invertir-hi.
Comencem pel principi. El 2008, algú amb el pseudònim de Satoshi Nakamoto va proposar un sistema per enviar diners digitals d’una persona a una altra sense passar per cap banc. Fins aleshores, qualsevol pagament electrònic necessitava un intermediari que comprovés que teníem els diners per gastar. La proposta era substituir aquesta institució per una comunitat de persones, cadascuna amb un o més ordinadors connectats en xarxa, que, seguint un algoritme matemàtic, validessin i ordenessin les transaccions que els usuaris envien al sistema. Aquestes transaccions s’agrupen en blocs, i els blocs s’enllacen de forma segura formant una cadena: d’aquí ve el nom de “blockchain”, o cadena de blocs. Els famosos miners són, precisament, els qui fan aquesta feina de validar i encadenar blocs, a canvi d’una recompensa en bitcoins si la fan bé.
Amb bitcoin tenim el control total dels nostres diners. Ara bé, aquesta autonomia té un preu: ningú no ens protegeix dels nostres errors. Si perdem les claus que donen accés als nostres bitcoins, o si ens les roben, no hi ha cap finestreta on reclamar: per a la xarxa, una transacció signada per un lladre és tan vàlida com la del propietari. Guanyem independència, però assumim responsabilitats que abans delegàvem.
També convé desmuntar un parell de tòpics. El primer: que bitcoin és anònim. No ho és, és pseudònim. Totes les transaccions són públiques; el que hi apareix no és el nom de qui les fa, sinó una adreça digital. Quan la policia aconsegueix vincular una adreça a una persona, pot reconstruir bona part del seu historial de transaccions. El segon: que és una manera fàcil de fer-se ric. Sentim les històries de qui va comprar quan no valia res, però no les de qui va comprar en plena eufòria i va vendre en plena caiguda. Bitcoin és un actiu molt volàtil i no hi hauríem de posar mai diners que no ens puguem permetre perdre.
I aquí ve l’advertència més important. Les estafes amb criptomonedes són cada cop més freqüents i sofisticades: falsos assessors que contacten per WhatsApp o per les xarxes socials, plataformes que mostren beneficis ficticis i deixen retirar petites quantitats per guanyar-se la nostra confiança abans de desaparèixer amb els estalvis. La regla és senzilla: desconfieu de qualsevol inversió que prometi rendibilitats elevades o garantides, no compartiu mai les vostres claus i comproveu que l’empresa està autoritzada. Avui, gràcies al reglament europeu MiCA i a la supervisió de la CNMV, això es pot comprovar. Però, encara que una empresa estigui regulada, això no vol dir que el valor del bitcoin estigui garantit. I, de passada, no el confonguem amb l’euro digital que prepara el Banc Central Europeu: si arriba, no serà més que l’euro de sempre en format digital, avalat pel banc central.
Hi ha, a més, una paradoxa que em sembla fascinant. Bitcoin va néixer per eliminar intermediaris, i al seu voltant han crescut grans plataformes d’intercanvi, empreses que custodien bitcoins i grans inversors, les anomenades balenes, que concentren molt poder. La xarxa continua sent descentralitzada, però l’ecosistema s’assembla cada cop més al sistema que volia evitar. La tecnologia pot eliminar intermediaris, però la societat sembla que en crea de nous quan ens ofereixen comoditat.
Té futur, doncs? Crec que sí, tot i que no necessàriament com a substitut dels diners de cada dia. Funciona des del 2009 i ha sobreviscut a crisis, enfonsaments de preu i fallides de plataformes. Té reptes importants: l’escalabilitat, el consum energètic, la regulació i, sobretot, demostrar una utilitat real més enllà de l’especulació. La comparació amb la bombolla de les puntcom em sembla útil: moltes empreses van desaparèixer, però Internet no.
Al meu entendre, el valor de fons d’aquesta tecnologia no és fer-nos rics. És haver demostrat que milers de participants que no es coneixen poden posar-se d’acord sense dependre d’una autoritat central. Aquesta idea va molt més enllà de les monedes: identitat digital, traçabilitat de productes, verificació de documents o les proves de coneixement zero, que permeten demostrar que una cosa és certa sense revelar les dades que hi ha al darrere. És aquí on, des de la universitat, hi veiem el potencial més interessant. Per això, el meu consell és el de sempre: abans de comprar, entendre. Davant del bitcoin, la millor inversió és la informació.