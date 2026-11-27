Paolo Petrolillo, Justícia i Pau Terrassa
La qüestió de l’habitatge no és només un problema econòmic: és, abans que res, una qüestió de dignitat humana. Segons l’ensenyament social de l’Església, tenir un lloc digne per viure significa poder formar una família, criar els fills, desenvolupar relacions i sentir-se part d’una comunitat. De fet, el Compendi de la Doctrina Social de l’Església reconeix el dret a l’habitatge com un dret fonamental. La crisi actual de l’habitatge –caracteritzada per lloguers excessivament alts, dificultats per accedir a la propietat d’un habitatge, desnonaments, etc.– posa en qüestió directa la responsabilitat de la societat.
El punt de partida de la reflexió cristiana és el principi de la destinació universal dels béns: Déu ha destinat els béns de la terra per a totes les persones, i ningú no pot considerar les seves pròpies possessions com un dret absolut, desconnectat de les necessitats dels altres. Això no significa negar la propietat privada. Al contrari, l’Església en reconeix el valor perquè ofereix a la persona i a la família un espai d’autonomia i seguretat. Tanmateix, segons la tradició cristiana, la propietat no és una finalitat en si mateixa: és un mitjà ordenat al bé de la persona i de la comunitat. El dret a la propietat és, per tant, subordinat al dret de tothom a utilitzar els béns necessaris per a la seva vida. Aquest principi planteja una qüestió crucial: què passa quan un habitatge, de ser una necessitat vital, esdevé principalment una inversió financera? Quan la recerca del benefici porta a l’exclusió, a la concentració de propietats, a habitatges buits o a lloguers incompatibles amb els ingressos familiars, sorgeix una contradicció pel que fa a la finalitat social dels béns.
La doctrina social també demana una atenció particular als pobres. El principi de l’opció preferencial per als pobres no és només un sentiment de compassió, sinó un criteri per orientar les decisions econòmiques i polítiques cap a aquells que tenen més risc d’exclusió. Abordar el problema de l’habitatge, per tant, significa restablir la centralitat de la persona. Significa construir ciutats en les quals tenir una llar no sigui un privilegi reservat per a aquells amb més recursos, sinó una condició concreta per viure amb dignitat.