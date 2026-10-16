El passat dimecres 14 d’octubre, a la Casa de l’Esport, es va commemorar el 16è aniversari de la Constitució del Consell Interreligiós de Terrassa.
El concepte que va estar present en tota la commemoració va ser “Unitat en diversitat”, ja que el mateix Consell Interreligiós de la nostra ciutat és una expressió de diversitat harmonitzada. El conferenciant Joan Gómez i Segalà, sociòleg i escriptor, ens va parlar de “Migrants, fet migratori i religions”, ja que per tot el món es troben persones de totes les edats, procedències religioses i orígens, ocupades en el procés de crear comunitats sobre la base de les seves pròpies creences.
La convicció que tota persona pertany a una sola família humana constitueix un principi fonamental de la Fe bahá’í. Tots som ciutadans i ciutadanes corresponsables d’un sol planeta. La creixent consciència de la nostra herència i interdependència compartida ens permet esforçar-nos en nom de la unitat en la diversitat. Els escrits bahá’í afirmen que som “flors d’un sol jardí, fulles d’un únic arbre” i que compartim un propòsit comú: el de desenvolupar una civilització material i espiritual en continu progrés. En proclamar la unitat de la humanitat, Bahá’u’lláh ens va instar a alliberar-nos de totes les causes de divisions que mouen a les persones a contraposar “nosaltres” davant seu.
Els grans sistemes religiosos que han guiat a la humanitat durant mil·lennis es poden veure en essència com una religió que es desplega, renovant-se d’època en època, mentre la humanitat travessa una etapa després d’una altra en el seu desenvolupament col·lectiu. Cal veure la religió, doncs, com un sistema de coneixement i pràctica que, al llarg de la història, juntament amb la ciència, ha impulsat l’avanç de la civilització.
Bahá’u’lláh, fundador de la Fe bahá’í, va proposar un criteri incontrovertible: si la religió es converteix en font de separació, alienació o desacord, ja no es digui de violència o terror, és millor prescindir-ne. La prova de la veritable religió es veu en els seus fruits. La religió ha de millorar clarament a la humanitat, crear unitat, forjar un bon caràcter, promoure la recerca de la veritat, alliberar la consciència humana, fer que avanci la justícia social i promoure la millora del món. La veritable religió aporta els fonaments morals que harmonitzen les relacions entre persones, comunitats i institucions immerses en contextos socials diversos i complexos. Fomenta l’expressió d’un caràcter recte i infon paciència, compassió, perdó, magnanimitat i altura de mires. Prohibeix que es causi mal als altres. Transmet una visió que abraça el món sencer i purifica el cor de l’egoisme i els prejudicis. Inspira a les persones a esforçar-se per la millora material i espiritual de tots, per reconèixer la seva pròpia felicitat en la dels altres, per impulsar l’avenç del saber i de la ciència, per convertir-se en un instrument de veritable alegria i, en fi, per vivificar el cos de la humanitat.
La veritable religió es troba en harmonia amb la ciència. Entesos com a elements complementaris, la ciència i la religió faciliten poderosos mitjans amb què les persones es faculten per adquirir percepcions sorprenents de la realitat i així reconfigurar el món que els envolta.
La veritable religió transforma el cor humà contribuint a la transformació de la societat. I ho fa aportant noves perspectives sobre la veritable naturalesa de la humanitat, així com els principis sobre els quals es fa possible l’avenç de la civilització. En la present conjuntura de la història humana, el principi espiritual bàsic de la nostra època el constitueix la “unitat de la humanitat”. Aquesta senzilla afirmació representa una veritat fonamental, la qual, un cop acceptada, invalida totes les nocions passades de superioritat que pugui concebre determinada raça, sexe o nacionalitat. Es tracta d’alguna cosa més que una mera crida al respecte mutu i als sentiments de bona voluntat entre les diverses gents de la terra, per molta importància que aquests sentiments tinguin. Portat a la seva conclusió lògica, el principi comporta un canvi orgànic en l’estructura mateixa de la societat i també en les relacions que la sustenten. El Consell Interreligiós de Terrassa treballa constantment i promou l’empatia i el respecte envers aquelles persones que tenen unes creences diferents de les pròpies. En les escriptures bahá’í trobem “... hem d’esforçar-nos per promulgar i practicar la religió de Déu. I la religió de Déu és amor i unitat absoluts... Uniu-vos amb els seguidors de totes les religions en senyal d’amistat i fraternitat”.