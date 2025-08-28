Una cuina per activar la frescor

L’estiu o les estacions amb les temperatures més altes donen peu a augmentar l’interès per gaudir de plats lleugers, refrescants i fàcils de preparar. Elaboracions que ajudin a combatre la calor i mantenir el cos ben hidratat. Els plats freds són una opció recomanable pel fet que ofereixen una gran varietat de sabors i textures, a més de ser una solució pràctica per a àpats ràpids, esmorzars, sopars o pícnics a l’aire lliure.
Durant aquests mesos més calorosos, el nostre cos necessita aliments que ajudin a mantenir la hidratació i que no generin una sensació de pesadesa o fatiga. Els plats freds són refrescants i la seva temperatura ajuda a baixar la sensació de calor. Altrament, sovint, requereixen poc temps de cocció o fins i tot cap, el que els fa ideals per a dies de molta calor. També són receptes versàtils i es poden adaptar als diversos gustos i preferències, a més de l’opció d’incorporar ingredients de temporada. Igualment, són plats saludables, perquè són rics en vegetals, fruites i proteïnes lleugeres.
Un dels clàssics de l’estiu, encara que es menja la resta de l’any, són les amanides. Són un dels plats freds més versàtils i populars i poden ser tan senzills com una combinació de vegetals frescos o tan treballats com una amanida amb llegums, formatge i fruits secs. Alguns dels ingredients més típics en una amanida són l’enciam o l’escarola, els tomàquets, el cogombre, la ceba, la pastanaga i n’hi ha de complementaris com les olives, el formatge o fins i tot trossos de salmó fumat o espàrrecs blancs.
En aquest apartat, hi ha diversitat, ja que acostumen a ser molt populars en aquestes dates les amanides de pasta, sovint amb verdures, crues o cuites, pollastre o tonyina, amb una vinagreta o hi ha qui les barreja amb maionesa. I les amanides de llegums, amb el protagonisme principal per a llenties, cigrons o fesols, que s’acompanyen d’altres ingredients com la ceba, el tomàquet o és habitual posar-hi trossos de pebrot, vermell o verd. El gran avantatge d’aquestes amanides són que es poden preparar amb antelació i que mantenen la seva frescor força estona.
El carpaccio, una opció
Els s’elaboren amb tallades fines de carns fredes o peixos són una opció elegant i refrescant. El carpaccio és una recepta original d’Itàlia i el més conegut és el de vedella, que es pot fer amb oli d’oliva, llimona, enciam, formatge parmesà i tàperes. També hi ha el de salmó fumat, amb formatge cremós i encima o el de tonyina, amb soja, gingebre, ceba tendra i oli de sèsam.
No s’acaben aquí les alternatives al carpaccio i es pot trobar de carabassó, elaborat amb parmesà ratllat, encenalls de pernil, ruca, oli d’oliva i pebre. O de gambes, amb ingredients com el carabassó, el porro, els espàrrecs, el sèsam i pebre vermell. Una alternativa és el carpaccio de cogombre, que pot portar pinya fresca, oli d’oliva, suc de llimona, pebre molt i alguna herba.
Les conegudes com a sopes fredes també són protagonistes en aquests temps de calor i temperatures creixents. Una de les possibilitats és la sopa d’ametlles que es pot degustar calenta, però també freda. És una elaboració antiga, de gust dolç i que es cuina amb ous, sucre, molla de pa, canyella, brou i, com és lògic, ametlles. La seva preparació no presenta cap dificultat.
No pot faltar a aquesta relació el gaspatxo, possiblement la sopa freda per excel·lència a l’estiu i que tampoc suposa una elaboració molt carregosa. Té origen mossàrab, com explica Jaume Fàbrega en el seu llibre “Totes les sopes”. Afegeix que a Andalusia, era una preparació de gent pobra que treballava al camp, “feta sovint in situ, amb productes de temporada”. Fàbrega fa referència a ingredients de qualitat com són els d’aquella terra, com tomàquets, cogombres, pebrots i, “com a lligam i adob”, pa, oli i vinagre.
La Vichyssoise és una altra de les sopes fredes que tenen a molts seguidors, tot i que també es menja calenta. Amb pocs ingredients, la seva elaboració tampoc és costosa i, a més, no és molt cara. Porro, patata i nata són els principals d’una recepta que va inventar-se el cuiner francès Louis Diat.
Alta presència
La fruita també té una alta presència a la cuina de l’estiu. No només com a postres o opció per a mig matí o per berenar. També és molt corrent en algunes amanides o altres elaboracions especials i, així mateix, com a sopes. La sopa de meló o la de síndria són plats freds que col·laboren a apaivagar la calor mentre aporten frescor. La fruita també està molt arrelada als gelats artesanals i en trobem de molts gustos diferents, sobretot a geladeries especialitzades.