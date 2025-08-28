Acaben les obres al carrer de Sant Antoni de Terrassa

El carrer de Sant Antoni de Terrassa ha recuperat la normalitat del trànsit aquest dijous després de l’acabament de les tasques d’asfaltatge i de pintura de la senyalització horitzontal.\r\n\r\nA finals de juliol i a mitjans d’agost el vial va haver de ser tallat per renovar completament el paviment i asfaltar-lo de nou. Tot el carrer ha resultat afectat per la intervenció, de la plaça del Doctor Robert al carrer de la Creu Gran. A causa dels treballs va ser necessari restringir la circulació dels vehicles privats i també les línies 1, 3, 6, 7 i 10 de TMESA que van alterar el recorregut. \r\n\r\nReparació de pous\r\n\r\nEls treballs, amb un pressupost de 127.309,90 euros, també han inclòs la reparació de pous enfonsats i el trasllat dels embornals al centre de la calçada, fet que garantirà una major vida útil del carrer, segons indica l’Ajuntament. Aquestes obres formen part del pla d’asfaltatge que va anunciar l’equip del govern municipal.\r\n