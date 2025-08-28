Policías x Valientes recapta més de 71.000 euros contra el càncer infantil

L’entitat benèfica Policías x Valientes, impulsada per la Policia Municipal de Terrassa, va tancar la seva campanya solidària 2025 el passat 26 d’agost amb un acte a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on es va fer entrega del donatiu a l’associació Dona’m Ales, destinat a la investigació del càncer infantil. L’import total recaptat va ser de 71.382,68 euros, aconseguits gràcies a donatius de particulars i empreses, així com a la venda de polseres, xocolatades i el calendari solidari “Som un”, iniciativa activa des del 2018.
El president de l’associació, l’agent Toni Villar, valora positivament els resultats: “La valoració nostra és superpositiva. Hem implicat molta més gent, moltes empreses i associacions de veïns. Fem molts més tallers als centres cívics i la gent ens coneix cada vegada més. Cada vegada creu més en la nostra feina social”. Villar va recordar que, d’aquests 71.000 euros, 30.000 es destinen a la beca Favial, que finança el sou de la investigadora Irene Cuervas per estudiar el sarcoma d’Ewing, una forma poc freqüent de càncer infantil, i que promou la retenció del talent científic jove a Catalunya.
Amb aquesta nova fita, Policías x Valientes supera els 565.000 euros recaptats des de la seva creació, destinats a diverses associacions. De cara a la campanya del 2026, l’entitat posarà el calendari solidari a la venda el 27 de setembre, dedicat a la família sota el lema “Imprescindibles”, i mantindrà la tradicional rapada solidària el 29 de setembre, amb activitats paral·leles per implicar la comunitat i recaptar fons, amb l’objectiu de continuar sensibilitzant sobre el càncer infantil, implicar la comunitat i impulsar la recerca científica.