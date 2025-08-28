Obre una nova discoteca a la Rasa: "Volem que sigui un pols d'oci nocturn, atractiu i segur"

Terrassa estrena aquesta setmana un nou espai d’oci nocturn. Es tracta de Trama, la discoteca que obrirà oficialment les seves portes aquest divendres, 29 d'agost, al carrer de la Rasa, un dels eixos de festa més emblemàtics de la ciutat. El local ocupa l’antic espai de la sala Pick Wick, que fa mesos va abaixar la persiana, i arriba amb la voluntat de donar un nou impuls al centre com a punt de trobada per als joves terrassencs.
L’expectació no és menor: des que al gener es va activar el perfil d’Instagram @trama_terrassa, centenars de joves han anat seguint de prop el projecte, amb dubtes i curiositat sobre el seu concepte, la música, el públic i les edats. Ara, finalment, la sala aixecarà la persiana. L’encarregat de Trama, Ignasi Viñas, explica que feia temps que buscaven una oportunitat per expandir-se pel Vallès Occidental i que l’aparició d’aquest local, en una ubicació tan cèntrica, els va semblar “l’oportunitat perfecta”. També recorda que trobar traspassos per a l’oci nocturn no és gens fàcil en l’actualitat.
Trama, no Pick Wick
Un dels missatges que Viñas vol deixar clars és que Trama no busca ser la continuïtat del que va ser Pick Wick. “Som Trama, no Pick Wick 2”, insisteix. El nom, explica, va sorgir d’una pluja d’idees i, més enllà de sonar bé, també vol connectar amb la tradició tèxtil terrassenca. El logotip, amb un disseny inspirat en nusos i fils, reforça aquesta simbologia.
Per als responsables del projecte, el principal repte serà adaptar-se als hàbits i gustos de la ciutat. Tot i que coneixen bé el sector de la nit, reconeixen que Terrassa té dinàmiques pròpies —tant pel que fa a música com a estils de festa o de vestir— que encara han de descobrir. Per això, la seva estratègia inicial és prudent: obriran només els divendres i dissabtes, de mitjanit a sis del matí, i no serà fins més endavant, quan l’equip estigui rodat, que valoraran incorporar els dijous amb propostes més orientades al públic universitari.
Música i ambient
Pel que fa a l’oferta musical, Trama no vol encasellar-se en un estil concret. L’objectiu és seguir les tendències actuals i adaptar-se al que demana el jovent. Viñas apunta que plataformes com Spotify ja permeten detectar què sona a cada moment i confia plenament en els DJ residents, amb qui fa anys que treballen i que tenen experiència a múltiples sales. L’objectiu, resumeix, és senzill: convertir-se en la primera opció per a qui vulgui sortir de festa després de sopar al centre.
La discoteca neix amb la vocació de ser un espai per a majors d’edat, tot i que amb matisos. L’equip planteja que els divendres puguin estar més enfocats a joves a partir de 18 anys, mentre que els dissabtes siguin atractius per un públic un pèl més adult.
Pel que fa a la vestimenta, Viñas subratlla que el codi serà flexible: “Per posar-li una etiqueta, diria ‘casual’. No volem que ningú pensi que sense camisa no pot entrar a Trama, però sí que demanem una mínima adequació: ni xancles, ni xandalls. Igual que quan vas al gimnàs et vesteixes per fer esport, quan surts de festa també has de tenir-ho present”.
Entrades, preus i equip
El preu serà de 10 euros, amb una consumició inclosa, en línia amb altres sales de la ciutat. Segons el gerent, aquesta mesura evita que la gent consumeixi només alcohol al carrer i, alhora, garanteix la sostenibilitat del negoci i considera que és un preu raonable.
L’obertura ha tingut també un impacte laboral a la ciutat. La majoria del personal contractat és de Terrassa i coneix bé l’ambient del carrer de la Rasa. En total, l’equip inicial estarà format per una desena de persones.
El local ha viscut durant mesos una remodelació profunda. Tot i que hi ha elements estructurals que no s’han pogut modificar, s’han fet millores notables: el sostre s’ha aixecat, l’equip de llums i so és completament nou i s’ha reformulat l’espai de les taules reservades, pensat per a celebracions concretes però sense que tingui un pes central en el model de la sala.
Convivència i seguretat
Un altre dels punts clau és la relació amb l’entorn. Trama ha contactat amb veïns per abordar la neteja i el control de l’espai exterior, especialment al porxo de davant, especialment conflictiu. La sala vol mantenir l’entorn en bones condicions i treballa per coordinar-se amb altres discoteques de la zona en matèria de seguretat privada. La idea és que, si algú causa problemes en un local, no pugui moure’s impunement als altres establiments.
Viñas insisteix que la seva arribada no pretén restar públic a ningú, sinó sumar esforços. “La idea és fer de la Rasa un pol d’oci nocturn atractiu i segur”. Amb aquest plantejament, Trama comença la seva aventura ambiciós però prudent, disposat a escriure el seu propi relat a la nit terrassenca. “La intenció és quedar-nos a Terrassa el màxim temps possible. Creiem que funcionarà i treballarem per aconseguir-ho”, conclou Viñas.