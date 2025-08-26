Més de 30.000 euros per acabar amb les filtracions a una plaça de Terrassa

S’hi col·locaran una armadura amb malla de fibra de vidre i una junta hidroexpansiva, tot això després de repicar parets. Aquests són alguns dels treballs inclosos en el projecte de reparació del local situat sota l’escenari de la plaça de Federico García Lorca, a les Arenes-la Grípia-Can Montllor. L’espai, utilizat per l’associació veïnal com a magatzem, pateix filtracions des de fa anys i l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat de manera definitiva el projecte d’adequació, amb un pressupost de 30.304,78 euros.
La plaça dedicada al poeta granadí i coneguda popularment com “la de les columnes” està ubicada entre els carrers de Mura, de Sant Celoni, de Cervera i d’Olot. A la banda sud se situa l’escenari, amb accés des del carrer de Cervera i sota el qual es va habilitar un local de forma rectangular d’uns 76 metres quadrats de superfície distribuïts en tres zones: una primera sala de 32 metres quadrats i dues més, cadascuna amb un lavabo. L’alçada és d’1,97 metres.
Com passa a altres llocs de funció semblant, a Sant Pere Nord o a Can Tusell, tot l’espai presenta problemes d’humitats als murs, segons es recull en la memòria valorada del projecte de restauració. Una inspecció va comprovar els efectes de l’entrada d’aigua “per unes fissures horitzontals a les parets perimetrals i per unes reixes de ventilació”. Ja s’hi havien dut a terme actuacions de reparació.
Espai valorat
El veïnat volia un arranjament, però no un canvi radical en la idiosincràsia d’un espai públic molt estimat al barri i especialment valorat a l’estiu. Al gener del 2024, aquest diari va publicar una informació sobre l’estat del local i sobre la intenció de l’Ajuntament d’executar, el mateix any, una reparació de l’escenari per acabar amb les filtracions.
El projecte definitiu de l’àrea municipal de Territori, però, es va aprovar el passat 8 d’agost amb una partida inicial de 30.304,78 euros, IVA inclòs, i un programa de treballs que contempla el repicat d’una franja de l’arrebossat previ tall amb disc, el sanejament de la zona repicada, la instal·lació d’una malla i una nova instal·lació elèctrica i d’enllumenat. També, el trasdossat de plaques de cartró-guix. Encara no ha transcendit la data d’inici de les obres, que tindran una durada aproximada de dos mesos.