El Vegan Fest de Terrassa, a punt: "És un festival per a tothom, no sols per a vegans"

La psicòloga social i escriptora Melanie Joy, el conegut xef Ricky Saward, la nutricionista canina Claire Lucie i la professona de cuina Anjalina Chugani són alguns dels convidats que han confirmat la seva assistència al Vegan Fest 2025, el festival vegà que es torna a celebrar a Terrassa i que aquest any arriba a la sisena edició consolidat com a referent mundial del veganisme. Se celebrarà al parc de Vallparadís el 20 i el 21 de setembre, amb entrada lliure, i amb una madrina especial: Cristina Verdú, creadora de continguts i activista vegana. Juanjo León, un dels impulsors, destaca que el festival és "de ciutat", per a tothom.
“El que va començar com una iniciativa pionera s’ha convertit en un fenomen internacional: l’any passat, més de 56.000 persones van omplir el parc de Vallparadís, convertint Terrassa en el punt de trobada del veganisme, la sostenibilitat i la defensa dels animals”. Així defineixen els organitzadors del Vegan Fest l’abast assolit per una iniciativa inspirada des de Terrassa i celebrada a Terrassa, que ha esdevingut la fira vegana a l’aire lliure més gran d’Europa.
Any rere any, “el festival no deixa de créixer en assistència, reconeixement i projecció global, i enguany presenta la seva programació més gran i ambiciosa de sempre: tres escenaris i cinc espais temàtics que acolliran conferències, ‘showcookings’, tallers, música, activitats infantils i espais de reflexió”, agrega l’Associació Vegana de Catalunya, organitzadora de l’esdeveniment. Aquest inclou un Espai Benestar Integral a la zona pícnic, un mercat i un espai gastronòmic “amb les millors propostes 100% ‘plantbased’”, i un espai d’ONG on diverses entitats mostraran la seva tasca com a refugis, santuaris o associacions animalistes.
“No és només un festival: és una celebració transformadora i viva, amb la missió de construir un món més just per a tots els éssers vius”. En paraules dels organitzadors, el programa és “el més gran de la història del Vegan Fest” quant a personalitats internacionals. Melanie Joy, fundadora de Beyond Carnism i autora de “Why we love dogs, eat pigs and wear cows”, presentarà en exclusiva l’edició catalana del seu llibre en un festival que comptarà també amb l’activista Sascha Camilli, responsable de comunicació de PETA UK i autora de “Vegan style”, i amb Johnny Cross, que presentarà el seu llibre “El carnicero vegano” i oferirà una classe magistral en directe.
Més noms
El cartell té més noms de rellevància: el d’Aïda Gascón, directora d’Anima Naturalis a Espanya, per exemple; o el de Yanina Cangelosi, cardiòloga vegana, i el de la nutricionista Sara Torra. La Fundació Jane Goodall també serà present a la fira juntament amb Marc Coloma, el director Jusep Moreno, l’escriptor Borja Duñó, l’activista Miriam Jiménez Lastra, Mikel Torres, Rocío Cano, Yoel Ballega, Ana Padró, el xef Máximo Cabrera i el veterinari i fotògraf David Perpiñán.
Com sembla difícil que hi hagi una fira preuada sense música, les actuacions en directe assoliran protagonisme el cap de setmana del 20 i el 21 de setembre al parc de Vallparadís. Sigmund Wilder presentarà “La desconnexió”, treball produït per Paul Corkett (The Cure) i amb la col·laboració de Santi Balmes (Love of Lesbian). Killing Pizarro i DJ Huete integren també el cartell d’un Vegan Fest que encara té aspectes per perfilar en el programa.
“Creiem que enguany la trencarem. Hem de superar els 56.000 assistents de l’any passat”. El terrassenc Juanjo León, cuiner i president de la Associació Vegana de Catalunya, assegura que l’objectiu principal és afermar encara més un certamen que ja supera al de Tel Aviv, el més conegut, en superfície ocupada: a Terrassa són quatre hectàrees al voltant de l’Espai Vela; a la ciutat israeliana, tres. Segons León, el Vegan Fest 2025 ve marcat per la maduresa i una professionalització cada vegada major, “amb personalitats de gran nivell”.
Un dels secrets de l'èxit és que es tracta d’un festival obert, “per a tothom, no sols per a vegans, perquè aquest és un festival de ciutat” i això es nota en la tipologia de visitants: “La gent té cada vegada més curiositat per conèixer el veganisme. Actualment gairebé tots els locals tenen alternativa vegana. Això era impensable sis anys enrere i crec que nosaltres hem aportat el nostre gra de sorra perquè sigui així”.