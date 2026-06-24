Contra la calor, ventiladors

L’estiu acaba de començar i ho ha fet amb el termòmetre disparat. Des del cap de setmana passat, Terrassa encadena dies de calor intensa i nits xafogoses que compliquen el descans. Davant d’aquest panorama, molts ciutadans han buscat maneres de climatitzar i refrescar les seves llars, una tendència que s’ha traduït en un augment notable de la demanda de ventiladors, especialment dels models de sostre.
Les botigues d’electrodomèstics de la ciutat consultades pel Diari de Terrassa coincideixen que la demanda de ventiladors s’ha disparat els darrers dies. “Es van començar a vendre la setmana passada i no s’ha parat”, explica Joan Tort, propietari d’Electrònica Tort. En el seu establiment, els ventiladors de sostre són actualment “el que més es ven”.
La tendència no és nova, però sí cada vegada més evident. Segons Tort, aquests aparells “es van posar de moda fa uns tres anys” i des d’aleshores la demanda no ha deixat de créixer. Paco Ferrer, dependent de Milar Paloma, confirma la mateixa percepció. “Aquesta setmana és una bogeria”, assegura, tot destacant que els models de sostre concentren bona part de les vendes. Els motius són diversos. D’una banda, el preu. Un ventilador de sostre acostuma a ser una alternativa molt més econòmica que la instal·lació d’un sistema d’aire condicionat. Però també hi influeixen altres factors. “No fan soroll i, a més, tenen un consum baix”, apunta Ferrer.
A Electrodomésticos Polo, la febre pels ventiladors de sostre també és palpable. Kevin Jiménez explica que durant l’últim mes n’han venut “més de 200 unitats, especialment aquests darrers dies”. El treballador de la botiga diu que “l’any passat els vam incorporar com una novetat i van funcionar molt bé, però aquest any no esperàvem una demanda tan forta”.
Més enllà del preu i l’absència de soroll, els clients també valoren que aquests aparells s’integrin fàcilment en la decoració de la llar. “Estèticament queden molt bé perquè acostumen a combinar la funció de làmpada amb la de ventilador”, destaca Jiménez, que remarca que molts models amaguen les aspes quan no estan en funcionament. Joan Tort subratlla, a més, la seva versatilitat: “A l’hivern tens un llum i a l’estiu un ventilador”.
Ideals per dormir
Un altre dels factors que expliquen l’èxit recent dels ventiladors de sostre és la comoditat que ofereixen durant les nits d’estiu. Segons el propietari d’Electrònica Tort, amb una velocitat baixa ja proporcionen “un corrent d’aire fantàstic per dormir”, fet que els converteix en una de les opcions preferides per combatre la calor dins de les habitacions.
Mentrestant, la venda d’aires condicionats continua marcada pels terminis d’instal·lació. “Tenim l’agenda totalment plena fins a final del mes vinent”, explica Joan Tort. Davant d’aquesta espera i tenint en compte el preu, la comoditat i la rapidesa d’instal·lació dels ventiladors de sostre, molts consumidors s’acaben decantant per aquesta opció.