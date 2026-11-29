El grup d'Esquerra Republicana de Terrassa i el Jovent Republicà han condemnat, a través d'un comunicat, l’agressió que ha patit aquest 29-N a primera hora del matí el regidor republicà Pep Forn mentre passejava per la ciutat i es dirigia a trobar-se amb uns amics. A través de les seves xarxes socials, el polític ha denunciat que un home ha sortit d’un vehicle quan passava per davant de l’escola França i s’ha llançat sobre seu, agredint-lo amb diverses puntades de peu. L’individu també l’ha perseguit durant una estona mentre continuava insultant-lo i proferint amenaces, d'acord amb el comunicat.
Com a conseqüència de l’agressió, el regidor ha patit lesions que l’han obligat a acudir a urgències mèdiques. A més, aquest mateix diumenge presentarà la corresponent denúncia, ha informat la formació.
Esquerra Republicana de Terrassa i el Jovent Republicà han expressat el seu suport al regidor i el rebuig a qualsevol forma de violència, independentment de les idees de cadascú: "Cap persona hauria de patir una agressió física o verbal, sigui quin sigui el seu posicionament polític, les seves idees o les seves circumstàncies personals", han assenyalat.
També han alertat sobre el clima de crispació i confrontació social. "Una societat dividida en bàndols, on l'insult, l'odi i la violència substitueixen el diàleg i el respecte, no aporta res de positiu a la ciutadania ni a la convivència democràtica", han apuntat.
Finalment, han reivindicat la necessitat d’abordar les causes de la violència i aposten per la cohesió social, l’educació i el respecte. En aquest sentit, en plena jornada electoral, defensen una societat en què "les diferències polítiques es resolguin democràticament, on ningú tingui por d'expressar les seves idees i on la violència no tingui mai cabuda, siguin quines siguin les discrepàncies."