A les 18.00 hores d'aquest diumenge, ja s'han pogut conèixer les segones dades de participació de la jornada electoral del 29-N. D'acord amb la informació del Ministeri de l'Interior, a Terrassa ha votat el 68,6% dels ciutadans, sobre un cens de 165.984 electors, una xifra que se situa 18,6 punts per sobre de les dades de participació a la mateixa hora en els comicis del juliol del 2023 (50%). Amb aquest registre, la cocapital egarenca supera ja a dues hores del tancament dels col·legis la participació final de fa tres anys, que es va tancar en el 65,3%.
Després d'un matí en què la participació a les 14.00 hores s'havia situat en el 46,7% (+8,2 punts respecte al 2023), el ritme de votació s'ha accelerat de manera notable durant el tram de la tarda. La convocatòria d'aquest 29-N, lluny del període de vacances d'estiu que va marcar el 23-J del 2023, està consolidant una mobilització excepcional a les urnes arreu del país.
El Vallès Occidental arriba al 68,7% i quasi tots els municipis es disparen
En el conjunt de la comarca del Vallès Occidental (amb un cens de 704.842 electors), la participació a les sis de la tarda assoleix el 68,7%, fet que representa un creixement de 18,7 punts respecte del 50% registrat a les 18.00 hores el juliol del 2023 i sobrepassa ja el 67,1% de participació final d'aquells comicis.
Per poblacions, Viladecavalls (72%) encapçala l'afluència a la comarca i Rellinars signa la pujada més pronunciada (+23,1 punts), mentre que Gallifa (-1,3 punts) és l'únic municipi que a aquesta hora retrocedeix respecte al 2023. El detall dels 23 municipis del Vallès Occidental a les 18.00 hores és el següent:
Viladecavalls: 72% (51,2% el 2023; +20,8 punts)
Polinyà: 71,3% (50,5% el 2023; +20,8 punts)
Sant Quirze del Vallès: 70,9% (51,5% el 2023; +19,4 punts)
Ullastrell: 70,5% (50,3% el 2023; +20,2 punts)
Sant Cugat del Vallès: 70,4% (50,6% el 2023; +19,8 punts)
Barberà del Vallès: 70,1% (49,9% el 2023; +20,2 punts)
Cerdanyola del Vallès: 69,9% (52,3% el 2023; +17,6 punts)
Palau-solità i Plegamans: 69,8% (50% el 2023; +19,8 punts)
Castellbisbal: 69,7% (51,4% el 2023; +18,3 punts)
Santa Perpètua de Mogoda: 69,6% (49,4% el 2023; +20,2 punts)
Ripollet: 69,2% (48,8% el 2023; +20,4 punts)
Terrassa: 68,6% (50% el 2023; +18,6 punts)
Rellinars: 68,4% (45,3% el 2023; +23,1 punts)
Sabadell: 68,2% (50% el 2023; +18,2 punts)
Rubí: 67,6% (49,3% el 2023; +18,3 punts)
Sentmenat: 67% (49,5% el 2023; +17,5 punts)
Vacarisses: 66,7% (50% el 2023; +16,7 punts)
Castellar del Vallès: 66,6% (50% el 2023; +16,6 punts)
Matadepera: 66,4% (45,5% el 2023; +20,9 punts)
Montcada i Reixac: 66,3% (49,6% el 2023; +16,7 punts)
Badia del Vallès: 66,1% (47% el 2023; +19,1 punts)
Sant Llorenç Savall: 60,5% (44,7% el 2023; +15,8 punts)
Gallifa: 57,4% (58,7% el 2023; -1,3 punts)
Catalunya i Espanya també pulveritzen els registres de la tarda del 2023
La tendència a l'alça es repeteix amb la mateixa intensitat en el conjunt de Catalunya i de l'Estat, amb el 99,8% de les meses havent informat:
Catalunya: La participació a les 18.00 hores s'enfila fins al 66,6%, sobre un cens de 5.581.363 electors, una pujada de 17,8 punts respecte al 48,7% del 2023. Igual que passa a Terrassa i al Vallès Occidental, el registre català de les sis de la tarda ja deixa enrere el 65,4% de participació final dels anteriors comicis generals.
Espanya: En el conjunt de l'Estat, amb un cens de 35.953.542 electors, l'avanç de la tarda arriba al 68,2%, 15 punts més que el 53,1% comptabilitzat a les 18.00 hores el juliol del 2023, i s'acosta ja al 70,4% del tancament final d'aquella cita electoral.
Els col·legis electorals mantindran les portes obertes fins a les 20.00 hores, moment en què s'iniciarà l'escrutini i es començaran a conèixer els percentatges definitius de participació i els primers resultats.