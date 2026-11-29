Terrassa ha matinat aquest diumenge 29-N per anar a votar en una cita electoral crucial per decidir la composició del Congrés dels Diputats i del Senat. Des de primera hora del matí, el moviment als carrers del centre, amb veïns i veïnes caminant amb el sobre i la papereta cap als seus punts de votació, i l'ambient als col·legis han evidenciat una jornada de màxima afluència. Al Casal Cívic de Sant Pere, l'espai s'ha omplert ràpidament i des de les nou del matí ja s'han format llargues cues davant les meses, una estampa que comentaven els mateixos electors i que reunia persones de totes les edats. L'escola Lanaspa també ha tingut una gran afluència de votants durant el matí.
Entre els primers a exercir el dret a vot al Casal hi ha hagut la veïna terrassenca Calala Puig. En declaracions al Diari de Terrassa, Puig ha situat com a prioritat per a la propera legislatura "que Catalunya tingui veu a Madrid", ha posat en valor la democràcia enfront dels autoritarismes i ha desitjat una jornada "pacífica" en què "PP i Vox quedin a la cua". Segons la seva visió, cal defensar un país "just, lliure, culte, educat" davant del que percep com un retrocés de drets humans impulsat per governs de dreta que, al seu parer, fa que "Catalunya s'estigui enfosquint".
El malestar i l'escepticisme també s'han fet sentir a les portes de les urnes. Un altre veí, Francesc Canal, ha reconegut que encara que espera "molt" d'aquesta jornada electoral, creu que "seguirem igual que sempre". Canal considera imprescindible anar a votar en democràcia exercir el dret a vot: "Crec que tothom ha de fer-ho". De cara al proper govern central, ha expressat que "podrien tractar una miqueta millor als catalans" i ha afegit que "si aconseguim això ja és molt".
En un registre més contundent de desencís, una votant que ha preferit mantenir l'anonimat ha mostrat el seu rebuig a la classe política assegurant que no confia en cap partit i que "ho cremaria tot".
Un salt de participació al migdia a Terrassa i a la comarca
Aquesta afluència matinal s'ha traduït en el primer avanç de participació de les 14.00 hores difós pel Ministeri de l'Interior. A Terrassa, on estan cridades a votar 165.984 persones, la participació a les dues del migdia s'ha situat en el 46,7%, 8,2 punts més que el 38,5% del juliol del 2023.
El mateix patró d'augment s'ha estès arreu del Vallès Occidental, on el conjunt de la comarca ha arribat al 46,6% a les 14.00 hores, un creixement de 8,5 punts respecte del 38,1% de fa tres anys.
Rècord de participació a Catalunya i Espanya
A escala més àmplia, el 29-N ha arrencat amb pràcticament la totalitat de les meses constituïdes sense incidències i amb la novetat d'aquesta convocatòria de poder acreditar-se per primera vegada amb el DNI digital. A Catalunya, amb prop de sis milions d'electors, inclosos 344.356 residents a l'estranger i més de 223.000 electors més que el 2023, la participació a les 14.00 hores ha pujat fins al 45,22%, més de vuit punts per sobre del 36,78% de fa tres anys, amb la demarcació de Barcelona per davant (45,66%).
En el conjunt d'Espanya, on estan cridats a les urnes més de 38,6 milions de ciutadans (entre els quals més d'1,6 milions de nous votants), el primer avanç de les dues del migdia s'ha situat al voltant del 45,75%, per sobre del 40,48% del 23 de juliol del 2023.