A les 14.00 hores d'aquest diumenge s'han donat a conèixer els primers avanços de participació de les eleccions generals del 29-N. D'acord amb les dades difoses pel Ministeri d'Interior, a Terrassa el percentatge de votants se situa en el 46,7%, una xifra que representa un increment de 8,2 punts en comparació amb les eleccions del juliol del 2023 a la mateixa hora, quan havia votat el 38,5%.
El repunt d'aquest diumenge arriba en un context de calendari diferent del dels anteriors comicis estatals, celebrats el 23 de juliol en ple estiu, quan l'abstenció va tenir un pes notable. En aquesta convocatòria de finals de novembre, la mobilització a les dues del migdia s'ha disparat arreu de la comarca i del conjunt del país.
La participació creix de manera generalitzada al Vallès Occidental
A la resta de municipis del Vallès Occidental la participació també ha crescut de manera generalitzada respecte al 2023:
Polinyà: 50,8% (38,9% el 2023; +11,9 punts)
Viladecavalls: 49,9% (38,5% el 2023; +11,4 punts)
Sant Quirze del Vallès: 49,8% (38,5% el 2023; +11,3 punts)
Badia del Vallès: 49,5% (38,5% el 2023; +11 punts)
Cerdanyola del Vallès: 48,8% (40,2% el 2023; +8,6 punts)
Palau-solità i Plegamans: 48,7% (39% el 2023; +9,7 punts)
Santa Perpètua de Mogoda: 48,3% (38,1% el 2023; +10,2 punts)
Ripollet: 47,9% (37,9% el 2023; +10 punts)
Barberà del Vallès: 47,7% (38,9% el 2023; +8,8 punts)
Ullastrell: 47% (34,8% el 2023; +12,2 punts)
Sabadell: 46,5% (38,3% el 2023; +8,2 punts)
Rellinars: 46,7% (33,7% el 2023; +13 punts)
Rubí: 46,1% (38,3% el 2023; +7,8 punts)
Sentmenat: 46% (36,1% el 2023; +9,9 punts)
Castellbisbal: 46% (37,8% el 2023; +8,2 punts)
Sant Cugat del Vallès: 45,9% (36,6% el 2023; +9,3 punts)
Gallifa: 44% (39,9% el 2023; +4,1 punts)
Castellar del Vallès: 43% (37,4% el 2023; +5,6 punts)
Matadepera: 42,2% (30,8% el 2023; +11,4 punts)
Montcada i Reixac: 41,7% (36% el 2023; +5,7 punts)
Vacarisses: 43,7% (37% el 2023; +6,7 punts)
Sant Llorenç Savall: 38,5% (32,1% el 2023; +6,4 punts)
Participació a Catalunya i al conjunt d'Espanya
A escala catalana, la participació a les 14.00 hores se situa al 45,24%, cosa que suposa un augment d'uns 8,46 punts respecte al 36,78% registrat a la mateixa hora el juliol del 2023. Per demarcacions, Barcelona encapçala el ritme amb un 45,68%, seguida de Tarragona (45,37%), Girona (43,47%) i Lleida (42,23%).
En el conjunt d'Espanya, l'avanç de les dues del migdia arriba al 45,7%, més de cinc punts per sobre del 40,48% del 2023. Les urnes romandran obertes fins a les 20.00 hores i el següent avanç de participació està previst per a les 18.00 hores de la tarda.