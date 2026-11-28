Un miler de terrassencs i terrassenques s'han reunit aquest dissabte per celebrar una de les nits més màgiques de l'any: l'encesa dels llums de Nadal. L'endemà de la inauguració de la temporada festiva amb la jornada del Black Friday, Terrassa estava llesta per il·luminar els seus carrers. El Raval de Montserrat s'ha anat omplint de gent des de ben d'hora a la tarda per poder agafar el lloc amb les millors vistes. A les 18.00 hores gairebé no hi cabien més persones a la plaça i l'espectacle estava a punt de començar.
Els nens, nenes i les seves famílies esperaven ansiosament l'arribada del Llumí (Guille Guillado), el guardià del Nadal, que ha estat l'encarregat d'obrir el teló des de l'escenari davant el Mercat de la Independència i donar la benvinguda al Nadal. Però ell sol no podia encendre les llums, i per això ha cridat l'Estel (Carla Miralda), la Fada de la Llum, que ha baixat del cel per saludar a tots els assitents. Els dos han protagonitzat l'espectacle familiar basat en el musical 'Estel, la fada de la llum'
Per encendre els llums, l'Estel ha dit que eren necessaris "tots els desitjos de totes les persones de Terrassa". Com si es tractés d'una orquestra, tot el públic, de manera coordinada, ha tancat els ulls i ha demanat un desig. Però, per connectar tota l'energia dels somnis, han fet pujar a l'escenari a l'alcalde, Jordi Ballart, qui, acompanyat de nens i nenes terrassencs, han premut el botó que, enmig de la foscor d'aquesta tarda i el fred invernal, els llums han vestit el Raval de gala. Ballart ha estat acompanyat del tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura Popular i Cicles Festius, Joan Salvador; de la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís; del tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona; de portaveus dels Grups Municipals ide membres de la Corporació Local.
A continuació, tothom s'ha dirigit cap a l'atri de l'Ajuntament, on les corals de Terrassa Ciutat Coral han ofert un concert conjunt, que alguns veïns han descrit com a "molt emotiu", i que s'emmarca en el cicle Sons de Nadal.
Davant l'Ajuntament moltes famílies s'han apropat al pessebre municipal, que també s'ha innaugurat aquest dissabte i que es podrà visitar fins l’11 de gener de 2027. La cita coincideix a més amb l’entrega del premi Terrassenc de l’Any i amb la jornada de reflexió de les eleccions generals del 29-N.