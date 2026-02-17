L'Ajuntament encomana la recollida de residus del Molinot a Viladecavalls per evitar el sobrecost logístic

L'Ajuntament de Terrassa traspassarà la recollida de residus del sector del Molinot a l'Ajuntament de Viladecavalls mitjançant un conveni de gestió. Aquesta zona limítrofa, formada per una trentena d'habitatges i una quarantena d'habitants, estrenarà un sistema de contenidors tancats que requereix identificació tecnològica. Tot i l'increment del preu base del servei a causa d'aquesta nova tecnologia, l'acord amb el municipi veí es presenta com l'única via per esquivar una despesa encara més elevada per a les arques municipals.
Segons s'ha explicat a la comissió de Transició Ecològica, on s'ha acordat elevar la qüestió al ple de febrer, si Terrassa assumís la recollida de les fraccions en aquesta petita bossa de població, l'empresa municipal estaria obligada a desplaçar un camió i un equip de neteja expressament fins al Molinot. Aquesta manca de continuïtat en les rutes, el fet d'enviar un vehicle per recollir només 33 portals i fer-lo tornar, encariria el servei fins a fregar els 60.000 euros.
En canvi, la proximitat amb Viladecavalls capgira la situació. Per al consistori veí, donar servei a aquests habitatges no implica crear una ruta nova, sinó simplement ampliar una línia de recollida que ja passa a tocar d'aquest sector.
Així doncs, malgrat que el cost serà superior respecte als 9.300 euros que es pagaven entre els anys 2021 i 2024 per la implantació de la nova tecnologia de tancament dels contenidors, l'acord permet a Terrassa complir la normativa ambiental vigent sense haver d'assumir el sobrecost d'una ruta ineficient.
Des de l'oposició es va demanar d'estudiar una solució territorial definitiva similar a la de la Font de l'Espardenyera, un sector que ja ha començat el procés per integrar-se a Matadepera.
Jornada tècnica per millorar la gestió dels parcs agraris
Paral·lelament a les qüestions de residus, Terrassa acull aquest dimarts al Vapor Gran una jornada tècnica de la Diputació de Barcelona sobre espais i parcs agraris, fet que serveix per fer balanç de les actuacions en aquest àmbit territorial.
L'objectiu a curt termini és redactar un pla de gestió específic per al parc agrari municipal. Actualment, el municipi compta amb unes 450 hectàrees de vocació agrícola, 60 de les quals són de titularitat municipal, i inclouen projectes de recuperació de la vinya local i proves pilot amb altres cultius.