El Ple de febrer votarà l’aprovació de la modificació puntual del POUM

L'Ajuntament de Terrassa portarà al Ple Municipal del mes de febrer l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per introduir ajustos en la regulació dels usos urbanístics. La proposta ha estat avalada aquesta tarda a la Comissió Informativa de Territori i Habitatge.
Aquesta modificació ja va ser aprovada inicialment pel Ple el febrer de 2024 i es va sotmetre posteriorment a informació pública entre el 8 de març i l’11 d’abril del mateix any, període durant el qual també es van sol·licitar els informes sectorials corresponents.
Els canvis plantejats tenen com a objectiu ajustar i actualitzar les definicions dels usos generals i específics d’acord amb la seva funció urbanística, així com precisar la classificació d’aquelles activitats que no estaven recollides explícitament en la regulació vigent del POUM.
Entre les principals novetats, la modificació pretén superar diverses disfuncions detectades en la normativa actual. En aquest sentit, es proposa flexibilitzar l’admissió de l’ús sanitari i assistencial, establir una regulació específica per a l’ús funerari i incorporar les afectacions sectorials derivades del risc químic i del risc d’inundabilitat.
Pel que fa a l’ús sanitari i assistencial, la proposta busca corregir situacions en què aquest ús és admès en determinats trams de carrer però incompatible en d’altres de contigus. Per resoldre aquesta disfunció, es planteja permetre aquest tipus d’activitat en diverses qualificacions urbanístiques on s’ha detectat el problema, així com en zones d’ús predominantment industrial, especialment en àmbits d’indústria en illa tancada. Segons el consistori, aquesta mesura podria afavorir la rehabilitació d’edificis actualment en desús i contribuir a la dinamització de l’activitat econòmica.
En relació amb l’ús funerari, la modificació preveu admetre’l exclusivament en zones d’indústria aïllada. A més, s’estableix una separació mínima de 150 metres respecte als sòls qualificats amb ús dominant d’habitatge, comerç, terciari i equipament comunitari, distància que s’ampliaria fins als 200 metres en cas que es prevegi la instal·lació d’un forn crematori.
Una part significativa dels ajustos incorporats deriven de les prescripcions formulades pels informes sectorials emesos per diferents organismes, com la Direcció General de Comerç, la Secretaria de Salut Pública, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Subdirecció General de Seguretat Industrial i el Servei Territorial de Protecció Civil. Altres canvis responen a correccions d’errors materials que no es consideren substancials i que, per aquest motiu, no requereixen l’obertura d’un nou període d’informació pública.
Si el Ple aprova provisionalment la modificació, el document haurà de superar encara el tràmit d’aprovació definitiva i la seva posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, moment a partir del qual entrarà en vigor.