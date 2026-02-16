Els Castellers de Terrassa arrenquen la temporada amb solvència a la Festa Major d'Hivern d’Esparreguera

Els Castellers de Terrassa van encetar aquest passat cap de setmana una nova temporada castellera en el marc de la Festa Major d’Hivern d’Esparreguera, durant la tradicional Diada de Santa Eulàlia. Ho van fer acompanyats dels seus fillols, els Castellers d'Esparreguera, en una actuació que va deixar bones sensacions tot i trobar-se a l’inici del curs.
La diada va començar just després de la missa d’ofici, a la plaça de Santa Eulàlia, després que alguns membres de la colla terrassenca s’hi desplacessin a peu des del seu local del carrer Pasteur de Terrassa, un gest ja habitual en aquesta cita.
En primera ronda, els Castellers de Terrassa van aixecar el 3 de 7, el primer castell de set de la temporada. Tot i algun desajust en la quadratura, el castell es va completar amb èxit. A la segona ronda, la tècnica va apostar pel 4 de 7, que es va mostrar estable i ben mesurat des del començament, descarregant-se amb solvència.
A la tercera ronda, i a causa de la manca d’efectius a plaça per assolir l’objectiu inicial de portar tres castells de set, la colla va optar pel 3 de 6 aixecat per sota. Aquesta estructura va servir per donar continuïtat al treball fet la temporada passada, amb la voluntat de mantenir viu un tipus de castell poc habitual actualment a les places. La colla terrassenca reafirma així la seva aposta per consolidar i ampliar la gamma de castells de set. L’actuació es va tancar amb la descàrrega de dos pilars de quatre.
Per la seva banda, els Castellers d’Esparreguera van completar una actuació amb castells de sis i set pisos, contribuint a una diada que va tornar a convertir la Festa Major d’Hivern en el punt de partida del calendari casteller dels terrassencs.