Jordi de Terrassa s'acomiada de l'"Atrapa'm si pots": “Em quedaré sempre amb el record, ha estat únic”

Després de 75 programes consecutius i més de dos mesos entrant cada tarda a les llars catalanes, en Jordi s’ha acomiadat de l'"Atrapa’m si pots". El concursant terrassenc va quedar eliminat en una jornada carregada d’emoció que va sorprendre tant l’audiència com el mateix equip del programa. La seva trajectòria l’havia situat com el segon participant més longeu de l’etapa actual del concurs de 3Cat. Amb 24.000 euros acumulats i una gran regularitat en les proves de cultura general, el Jordi s’havia consolidat com un dels rostres més sòlids del format.
El desenllaç, però, va arribar en una de les fases més imprevisibles: la prova del “regal enverinat”. El terrassenc hi va accedir en una posició compromesa i no va poder remuntar davant uns rivals que van estar més encertats. La derrota el va deixar fora del concurs en un dels moments menys esperats de la temporada.
El comiat va ser especialment sentit al plató. El presentador, Llucià Ferrer, ja havia advertit minuts abans que seria “un d’aquells dies que ens tocarà plorar” en veure el concursant al “pou”. Visiblement afectat, va agrair-li el seu pas pel programa: “Moltes gràcies per tots els moments que ens has regalat, pel teu coneixement i per ser tan trempat. És de les poques vegades que em quedo bloquejat”.
Ferrer també va recordar que la prova del regal enverinat és sovint el punt on han caigut grans aspirants, subratllant la dificultat del moment. L’ambient, entre aplaudiments i alguna llàgrima continguda, evidenciava l’estima que el Jordi s’havia guanyat.
Ja fora de concurs, el terrassenc va voler quedar-se amb la part positiva de l’experiència. “Ha estat una experiència increïble” i, sobretot, “viure això ha estat únic”, va afirmar emocionat, destacant el bon ambient amb l’equip i la complicitat amb la resta de participants.