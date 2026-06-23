L’edat mínima per conduir patinets serà de 15 anys

El govern espanyol ha fixat en 15 anys l’edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal (VMP) - entre els quals hi ha el patinet elèctric- i obliga els usuaris que el fan servir a portar casc de protecció, així com armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi baixa visibilitat. Així ho ha acordat el Consell de Ministres aquest dimarts, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l’executiu ha suprimit les excepcions de dur casc i tots els usuaris n’hauran de portar en vies interurbanes. Als repartidors que es desplacen en VMP, ciclomotors, bicicletes o motocicletes els obliga a portar sempre casc i armilla reflectant.
Els canvis entraran en vigor a partir del pròxim 1 d’octubre, excepte l’obligació de casc homologat per a usuaris de motocicletes, que entrarà en vigor l’1 d’octubre del 2027. Per a fer-ho, l’executiu espanyol ha aprovat una modificació del Reglament General de Circulació.
El text incorpora per primera vegada la definició formal d’“usuari vulnerable de la via”, referit a aquelles persones que, “pel mitjà de desplaçament que fan servir o per les característiques pròpies del seu grup d’edat corre un risc més elevat de patir lesions, o lesions greus en casos d’accident”.
Vehicles de mobilitat personal
La reforma de l’executiu planteja com a principal canvi fixar en 15 anys l’edat mínima per conduir un VMP, així com l’obligatorietat de dur casc. També imposa als usuaris fer servir casc de protecció i armilla reflectant en casos de baixa visibilitat i els amenaça amb multes de 200 euros si no ho compleixen.
Ciclistes
Pel que fa als ciclistes, se suprimeixen les excepcions d’ús de casc i tots els usuaris n’hauran de portar en vies interurbanes. Els que desenvolupin la seva activitat professional en aquest vehicle- els anomenats “riders”- hauran de fer servir en tot moment casc i armilla reflectant.
Els conductors que avancin ciclistes en vies interurbanes hauran de reduir la seva velocitat en almenys 20 km/h respecte al límit existent a les vies.
Motocicletes
Respecte a les motocicletes, l’executiu obligarà l’ús de guants de protecció per conductors i passatgers en vies interurbanes i sabates tancades en qualsevol mena de via. La multa per no complir amb aquesta norma també serà de 200 euros. La nova norma permetrà a les motocicletes circular per la vorera dreta quan hi hagi congestió de tràfic, però limita la velocitat d’aquestes a 30 km/h.