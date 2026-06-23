Terrassa

L’edat mínima per conduir patinets serà de 15 anys

L’ús del casc per dur un vehicle de mobilitat personal (VMP) serà obligatori. Els motoristes hauran de portar guants i sabates tancades en tota mena de vies

  • Un usuari circula en patinet elèctric per la ciutat -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juny de 2026 a les 18:49
Actualitzat el 23 de juny de 2026 a les 18:50

El govern espanyol ha fixat en 15 anys l’edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal (VMP) - entre els quals hi ha el patinet elèctric- i obliga els usuaris que el fan servir a portar casc de protecció, així com armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi baixa visibilitat. Així ho ha acordat el Consell de Ministres aquest dimarts, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l’executiu ha suprimit les excepcions de dur casc i tots els usuaris n’hauran de portar en vies interurbanes. Als repartidors que es desplacen en VMP, ciclomotors, bicicletes o motocicletes els obliga a portar sempre casc i armilla reflectant.

Els canvis entraran en vigor a partir del pròxim 1 d’octubre, excepte l’obligació de casc homologat per a usuaris de motocicletes, que entrarà en vigor l’1 d’octubre del 2027. Per a fer-ho, l’executiu espanyol ha aprovat una modificació del Reglament General de Circulació.

El text incorpora per primera vegada la definició formal d’“usuari vulnerable de la via”, referit a aquelles persones que, “pel mitjà de desplaçament que fan servir o per les característiques pròpies del seu grup d’edat corre un risc més elevat de patir lesions, o lesions greus en casos d’accident”.

Vehicles de mobilitat personal

La reforma de l’executiu planteja com a principal canvi fixar en 15 anys l’edat mínima per conduir un VMP, així com l’obligatorietat de dur casc. També imposa als usuaris fer servir casc de protecció i armilla reflectant en casos de baixa visibilitat i els amenaça amb multes de 200 euros si no ho compleixen.

Ciclistes

Pel que fa als ciclistes, se suprimeixen les excepcions d’ús de casc i tots els usuaris n’hauran de portar en vies interurbanes. Els que desenvolupin la seva activitat professional en aquest vehicle- els anomenats “riders”- hauran de fer servir en tot moment casc i armilla reflectant.

Els conductors que avancin ciclistes en vies interurbanes hauran de reduir la seva velocitat en almenys 20 km/h respecte al límit existent a les vies. 

Motocicletes

Respecte a les motocicletes, l’executiu obligarà l’ús de guants de protecció per conductors i passatgers en vies interurbanes i sabates tancades en qualsevol mena de via. La multa per no complir amb aquesta norma també serà de 200 euros. La nova norma permetrà a les motocicletes circular per la vorera dreta quan hi hagi congestió de tràfic, però limita la velocitat d’aquestes a 30 km/h.

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