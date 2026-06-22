L’edifici que ha modificat per sempre l’“skyline” de Terrassa

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa ha completat la renovació integral de la façana de la seva torre hospitalària, una actuació de gran envergadura destinada a incrementar l’eficiència energètica de l’edifici, millorar el confort dels usuaris i modernitzar-ne la imatge exterior. Els treballs han comportat la substitució completa de la “pell” de l’edifici, amb la retirada de 180 tones de revestiment de pedra de les façanes nord i sud i la incorporació d’un nou sistema d’aïllament basat en llana de roca.
En total, s’han instal·lat 3.500 metres quadrats de llana de roca i 3.000 metres quadrats addicionals de panell sandvitx del mateix material, fet que ha permès incrementar en 12 centímetres l’aïllament exterior de la façana. L’actuació també ha inclòs l’eliminació de les antigues caixes de persiana, que havien quedat obsoletes i generaven importants filtracions d’aire. En el seu lloc, s’han col·locat 400 cortines per facilitar l’enfosquiment de les habitacions i, a la façana sud, s’hi han incorporat persianes orientables exteriors regulables des de l’interior per reduir la incidència solar durant els mesos més calorosos.
Pel que fa als acabats, la façana nord s’ha revestit amb plaques d’alumini, mentre que a les façanes sud, est i oest s’hi han instal·lat plaques fotovoltaiques. Aquestes tres cares de l’edifici, les més visibles, sumen una superfície de 2.700 metres quadrats de captació solar i concentren un total de 1.190 plaques, que contribuiran a reduir el consum energètic de l’equipament sanitari.
La intervenció també ha requerit una important infraestructura auxiliar, amb la instal·lació de cinc bastides cremallera, bastides tubulars laterals i altres estructures destinades a treballs verticals puntuals. A més, s’han col·locat noves estructures metàl·liques amb un pes conjunt de 55 tones, fabricades i mecanitzades prèviament en taller per minimitzar les tasques de soldadura a l’obra.
Aquestes estructures serveixen tant de suport per a les plaques solars com per a la construcció i funcionament de la nova caixa de l’ascensor exterior.“Vam demanar que en cap moment volíem aturar l’activitat d’alguna part de l’hospital. Havíem de fer l’obra amb l’activitat en marxa i sense parar”, ha remarcat Cristina Serra, cap d’obres de MútuaTerrassa.
En el desenvolupament dels treballs hi han participat una cinquantena d’empreses, amb Serom com a contractista principal d’un projecte que permetrà reduir la demanda energètica de l’edifici i millorar les condicions ambientals tant per als pacients com per als professionals del centre. “No hi ha hagut ni un dia en aquests 18 mesos de treball en què l’activitat assistencial s’hagi vist afectada. El treball en equip ha estat decisiu per al’èxit d’un projecte tan complex”, ha conclòs l’arquitecta en cap de Mútua, Anna Cabesés.
La renovació de la façana de la torre hospitalària ha comportat una inversió de 4 milions d’euros i es preveu que tingui un impacte significatiu en l’eficiència energètica de l’edifici. Segons les estimacions, la demanda tèrmica vinculada a la climatització es reduirà al voltant d’un 30%, mentre que l’energia generada per les plaques fotovoltaiques cobrirà entre el 10% i el 15% del consum elèctric destinat a la climatització i la il·luminació. El projecte ha permès modernitzar un edifici construït entre els anys 1973 i 1976, millorant-ne el confort interior, reforçant l’aïllament de les façanes nord i sud i reduint les filtracions d’aire i d’aigua.
Durant la presentació de la nova façana, les autoritats han coincidit a destacar tant l’impacte ambiental com el valor simbòlic del projecte. El president del Parlament, Josep Rull, ha assegurat que la iniciativa envia “un missatge molt poderós” en la lluita contra el canvi climàtic, ja que demostra que una institució sanitària també pot liderar la transició energètica. “Ens rebelem contra el canvi climàtic i apostem per mitigar-ne els efectes fent una aposta per l’autoconsum energètic”, ha afirmat. Rull també ha expressat el seu “orgull de ciutat” perquè la torre de MútuaTerrassa es converteixi en un referent de sostenibilitat visible des de tota la ciutat.
El president de MútuaTerrassa, Antoni Abad, ha emmarcat la rehabilitació en la voluntat de l’entitat de “mirar cap al futur amb una mirada actualitzada” i va destacar que la renovació permetrà “estalviar molta energia” gràcies a la millora de l’aïllament i a la incorporació de plaques fotovoltaiques. L’alcalde, Jordi Ballart, ha qualificat l’actuació de “dia històric” i d’“exemple per a altres institucions en la lluita contra el canvi climàtic”. Finalment, Candela Calle, en representació del Departament de Salut, ha elogiat la “mirada 360 graus de MútuaTerrassa, capaç de combinar sostenibilitat, eficiència del sistema sanitari i humanització de l’atenció als pacients i les seves famílies”.