MútuaTerrassa ha conclòs la gran obra de restauració de les seves façanes, quedant amb una nova pell negra que destaca per sobre de la ciutat. 18 mesos després de la primera pedra, 1.186 vidres fotovoltaics envolten més de 2.700 metres quadrats de les façanes sud, est i oest, amb els quals es poden generar 300.000 kilowatts/hora l’any, l’equivalent a entre un 12 i un 15% del consum de l’edifici. Amb aquesta millora de l’eficiència energètica, l’hospital podrà reduir un 30% la demanda tèrmica en climatització gràcies a l’aïllament addicional dels vidres.
FOTOS | Un any d'obres per transformar l'Hospital Universitari MútuaTerrassa
ARA A PORTADA
- Nebridi Aróztegui
- Fotoperiodista a Diari de Terrassa
Publicat el 22 de juny de 2026 a les 19:19
Actualitzat el 22 de juny de 2026 a les 19:36
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Obres de les façanes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa -
- Nebridi Aróztegui
Notícies recomenades
- Fotogaleries FOTOS | L'Antic Poble de Sant Pere i Egara, els barris que celebren les seves festes majors
- Fotogaleries FOTOS | Set festes de set barris de Terrassa
- Fotogaleries FOTOS | L'anime aterra amb força a Terrassa gràcies a l'AnimEgara
- Fotogaleries FOTOS | Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers
- Fotogaleries FOTOS | Trenta edicions de la Trobada de Modelistes i Vaporistes de Vallparadís
- Fotogaleries FOTOS | L'Àliga de Terrassa celebra la seva diada al Centre