FOTOS | Un any d'obres per transformar l'Hospital Universitari MútuaTerrassa

MútuaTerrassa ha conclòs la gran obra de restauració de les seves façanes, quedant amb una nova pell negra que destaca per sobre de la ciutat. 18 mesos després de la primera pedra, 1.186 vidres fotovoltaics envolten més de 2.700 metres quadrats de les façanes sud, est i oest, amb els quals es poden generar 300.000 kilowatts/hora l’any, l’equivalent a entre un 12 i un 15% del consum de l’edifici. Amb aquesta millora de l’eficiència energètica, l’hospital podrà reduir un 30% la demanda tèrmica en climatització gràcies a l’aïllament addicional dels vidres.