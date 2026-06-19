L'Institut Escola Feixes planta cara a la imposició de la jornada partida a l'ESO

L'Assemblea Docent de l'Institut Escola Feixes ha expressat aquest divendres el seu rebuig a la decisió del Departament d'Educació d'imposar la jornada partida a l'ESO i ha advertit que la mesura posa en risc el projecte educatiu i agreuja els problemes d'espai que pateix el centre. En una roda de premsa celebrada a la Sala Crespi, el professorat ha defensat que la qüestió no és només horària, sinó que afecta directament la qualitat pedagògica, l'organització del centre i les condicions d'aprenentatge de l'alumnat.
Després de la fusió de l'escola Joan Marquès Casals i l'Institut Jaume Cabré, l'Institut Escola Feixes -formació resultant de la fusió- mantenia l'horari sense activitat lectiva a la tarda, com tota la resta dels instituts públics de Catalunya. Després de la fusió, Educació deixava dos anys de pròrroga amb aquest horari, abans d'integrar tres tardes lectives a la resta de secundària obligatòria. Aleshores, l'Assemblea va fer una proposta en la qual demanava començar amb dues tardes lectives a primer d'ESO només, i anar-les incorporant any rere any a mesura que aquesta promoció avançava de curs.
Els docents han recordat que l'Institut Escola Feixes, que integra infantil, primària, secundària i batxillerat, arrossega importants mancances d'infraestructures, com la falta de gimnàs, de menjador adequat i d'espais suficients per desenvolupar tota l'activitat educativa. Malgrat que el Parlament de Catalunya va aprovar al gener una resolució per impulsar la construcció dels nous equipaments necessaris, denuncien que les actuacions continuen sense concretar-se.
L'assemblea també ha criticat la gestió del procés per part dels Serveis Territorials del Vallès Occidental. Segons expliquen, el centre va proposar l'octubre passat aplicar de manera progressiva el nou model horari, però asseguren que la negativa a aquesta proposta els va ser comunicada telefònicament aquest dijous, a les portes del final de curs i quan molts processos d'organització ja estaven tancats. "La resposta arriba al penúltim dia de curs, quan les famílies ja han formalitzat les inscripcions i el professorat ja té adjudicades les seves places per al curs vinent", ha explicat la docent Mar Zaurin Quer durant la compareixença.
El professorat alerta que la implantació immediata de tres tardes lectives a tots els cursos de l'ESO provocarà problemes d'espai, dificultats de conciliació per a les famílies i una sobrecàrrega d'instal·lacions que ja funcionen al límit de la seva capacitat. Davant d'aquesta situació, el centre reclama una aplicació gradual del canvi horari, la instal·lació urgent de mòduls prefabricats i més transparència sobre els criteris que han motivat la decisió.
A més, ha anunciat que tant l'actual equip directiu com el que havia d'assumir la direcció a partir de l'1 de juliol presentaran la seva dimissió si no s'obre una via de diàleg per trobar una solució. "L'objectiu és defensar les condicions que fan possible una educació pública de qualitat i preservar un projecte educatiu que funciona", han conclòs els representants de l'assemblea docent.