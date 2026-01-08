Nervis, biblioteca i cafè: comença la marató d’exàmens

Arrenca l’època d’exàmens al Campus de la UPC a Terrassa, com a la majoria d’universitats catalanes, i les biblioteques esdevenen el centre neuràlgic de l’activitat universitària. A l’Eseiaat, els estudiants es reparteixen entre la biblioteca i les sales d’estudi, en un escenari d’afluència intensa que també es viu a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT), amb horaris ampliats aquests dies.
Des del taulell d’informació, la Mònica, bibliotecària del centre, viu de prop el canvi de ritme. “Es nota molt que estem
a final de semestre; des de primera hora ja tenim estudiants. Aquests dies no només venen a buscar llibres, també busquen un lloc per concentrar-se”, explica mentre atén un volum alt de feina.
La
Biblioteca del Campus UPC manté l’horari habitual de 8.30 a 20.30 hores i obrirà com a sala d’estudi els dissabtes i diumenges 10 i 11 i 17 i 18 de gener, de 9 a 21 hores, com ja va fer els dies 3 i 4 i durant Reis. A més, està disponible l’ aula 24 hores de l’edifici TR10: l’accés és lliure durant el dia, però cal fer reserva per a les nits i caps de setmana.
Estudiants com la
Martina (20 anys) o la Laia (22, Enginyeria Industrial) saben que estudiar a la biblioteca també requereix estratègia. “Aquesta setmana és complicat perquè s’omple molt i és petita. No pots aparèixer a les 4 de la tarda la setmana d’exàmens, perquè si no, no trobes lloc”, coincideixen una a la sortida i l’altra, en una taula al fons de la primera planta. Arribar d’hora és clau per assegurar-se una taula i un endoll per al portàtil. La Laia admet que la biblioteca es converteix gairebé en la seva primera residència. “Ja no sé si visc al meu pis o a la planta 1. Ahir vaig sopar una barreta energètica i una poma mentre repassava. És un glamur estrany”, fa broma. La Sala 24 hores: territori nocturn
La sala d’estudi a l’edifici TR10 és el refugi per excel·lència dels nocturns. Roman oberta les 24 hores del dia, tot i que per accedir-hi a partir de les 21 hores i els caps de setmana cal fer reserva prèvia i acreditar-se com a estudiant de la UPC.
A la
plaça del Campus, estudiants com en Marc Nieto (21 anys) i l’Artur Baltà (20) valoren la flexibilitat d’espais, tot i que admeten que les avaluacions afecten el descans: “Dormim poc i no gaire bé”, diu l’Artur. Per a alumnes de primer, com ell mateix o la Laura Rovira (18, Enginyeria Industrial), la pressió i la dimensió de la biblioteca poden ser contraproduents. “La sala 24 hores m’encanta perquè tinc horaris estranys. La biblioteca em fa aclaparar una mica, és massa gran pel meu gust”, reconeix la Laura. “Ho porto pitjor que cap, més que poc, dormo malament”. Treball en equip i experiència
No tot és estudi individual i silenci sepulcral. A les sales de treball en grup, l’ambient és diferent. L’
Ana A., l’Alexandra Membrillo i la Valeria Espinoza (18 anys, Enginyeria Química) aprofiten les instal·lacions per fer un treball conjunt d’informàtica. Tot i ser de primer, admeten que els nervis pels exàmens hi són, però la companyonia ajuda a passar el tràngol.
A l’altre extrem de l’experiència hi trobem els veterans. El grup format pel
Guillem, el Diego, el Pere, la Txell i l’Anna (Enginyeria de Sistemes Audiovisuals), que ronden els 21-24 anys, es defineixen com a gent de “bastant biblio”. Per a ells, l’ampliació d’horaris és una eina més que ja tenen per la mà.
“Estem més productius aquí. El primer any va ser el pitjor, va ser difícil”, recorden. Ara, cursant tercer, veuen els exàmens com un esglaó més. “Acostumes a estudiar i ja no et sents igual”.
A mesura que avança la jornada, l’ambient canvia. Les cares es concentren, el silenci pesa més, tot i que sempre hi ha algun murmuri. L’
Àlex i el Joel (21 anys, Enginyeria Industrial) s’aixequen d’una taula buscant una pausa. “Toca un descans, sí que hi ha tensió i nervis”, diuen amb un somriure cansat, mentre una companya demana silenci.
El
Pol (19 anys, Enginyeria de Sistemes Audiovisuals) reconeix que la seva ràtio d’estudi és qüestionable: “Vinc amb tota la intenció d’estudiar. Però entre que vaig a fer un cafè, em trobo algú a les escales, vaig al bany i miro TikTok... he subratllat un paràgraf en dues hores. Vinc perquè a casa encara m’hi posaria menys, en realitat.”
Entre riures nerviosos, parades per fer un mos i la certesa que esperen dies llargs, els estudiants terrassencs enceten unes setmanes decisives.
Cafè, companys, biblioteca i sala d’estudi esdevenen els grans aliats per sobreviure a l’ època d’exàmens. Les opinions dels universitaris
Martina Alba, 20 anys: “Si no arribes abans de les 4 de la tarda, no trobes lloc”
Martina Alba, estudiant d’Enginyeria Industrial, explica que “avui comencem els exàmens i la biblioteca es converteix en un lloc difícil per trobar taula. És petitona i s’omple de seguida; l’estratègia és clau: no pots pretendre arribar a les 4 de la tarda i tenir lloc”. Tot i no estudiar a la UPC de Terrassa, aprofita sovint aquest espai: “Jo sóc estudiant de fora, però quan estic per parcials, vinc cada dia perquè em va molt bé per estudiar”.
Laura Rovira, 18 anys: “Amb els meus horaris, prefereixo la sala 24 hores”
La Laura Rovira, estudiant de 18 anys d’Enginyeria Industrial, viu el seu primer període d’exàmens universitaris: “Intento venir a estudiar sempre que puc”. Prefereix evitar la biblioteca i aposta per la sala 24 hores del TR10: “Tinc uns horaris una mica estranys i la biblioteca m’aclapara, és massa gran pel meu gust”. Confessa que aquests dies el descans se’n ressent: “Sí que és veritat que dormo malament, més que poc, però toca estudiar”.
Artur Baltà, 18 anys: “Està perfectament equipat de material i ordinadors”
Per a l’Artur Baltà, també futur enginyer, l’elecció de l’espai de treball és una qüestió de pragmatisme. Admet que “no acostumo a venir a la biblioteca convencional, sinó que soc més de la sala 24 hores”. Celebra que tots els recursos disponibles estiguin el més equipats possibles per fer la vida fàcil als estudiants: “És molt útil perquè està completament equipat de material i ordinadors”. Tot i tenir les eines a l’abast, l’Artur no s’escapa de la tensió i “passo nervis”.
Valeria Espinoza, 18 anys: “En aquestes dates, els nervis ja es noten una mica”
La Valeria Espinoza, alumna d’Enginyeria Química, exemplifica l’altra cara de la biblioteca: el treball col·laboratiu. Juntament amb les seves companyes, ocupa una de les sales de grup per enllestir una entrega urgent: “Ara mateix estem fent un treball informàtic”. Espinoza confirma que venen “sovint” a aquests espais perquè els faciliten la dinàmica de grup i reconeix que, davant la pressió de les dates límit, els nervis ja es comencen a notar “una mica”.
Reforç a la BCT i a la UPC per al període d’avaluacions
De cara els exàmens d’hivern, l’Ajuntament de Terrassa i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han tornat a reactivar el seu dispositiu conjunt de reforç d’espais d’estudi. Aquesta iniciativa, que s’ha convertit en un recurs indispensable per a l’alumnat egarenc, es va posar en marxa el 15 de desembre i es mantindrà operativa de manera ininterrompuda fins al 31 de gener.
La mesura busca donar resposta a la forta demanda d’espais de concentració durant aquestes setmanes crítiques, un fet que el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, va voler subratllar el mes passat recordant les xifres de la campanya anterior, qualificada d’èxit rotund: més de 10.000 estudiants van fer ús dels espais habilitats l’any passat, assolint una ocupació mitjana superior al 60% en els moments de màxima pressió acadèmica.
Per tal d’absorbir aquesta demanda, la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) ha modificat els seus horaris habituals per convertir-se en un refugi nocturn, allargant l’obertura fins a la mitjanit. Així, de dilluns a divendres l’equipament està disponible de 20 a 24 hores, i els dissabtes de 19 a 24 hores, oferint serveis essencials com connexió wifi i control d’accés per garantir, segons el tinent d’alcalde, tant la seguretat com el confort dels seus usuaris.
Obertura ininterrompuda
Al campus universitari, l’estratègia es diversifica. La Biblioteca del Campus UPC manté el seu horari habitual de 8.30 a 20.30 hores i haurà obert els tres primers caps de setmana de gener com a sala d’estudi, de 9 a 21 hores. La gran aposta logística, però, torna a ser l’obertura ininterrompuda de l’aula d’estudi de l’edifici TR10, que funciona les 24 hores del dia.
L’accés, varia segons la franja horària: durant el dia és lliure, mentre que a la nit i els caps de setmana cal fer reserva prèvia obligatòria.
A més, cal recordar que l’ús d’aquestes instal·lacions en les franges especials és exclusiu per als estudiants que disposin del carnet de la Politècnica. Tots els detalls específics i actualitzacions dels horaris es poden consultar als portals web tant de la BCT com de la Universitat.
Per evitar disgustos, a l’entrada de la biblioteca llueix un avís perquè els estudiants no descuidin els seus béns personals i vigilin les seves pertinences en tot moment ja que en alguna ocasió hi ha hagut furts.