Nou curs, i cada cop menys alumnes: la xifra es redueix en 5.000 en 2 anys

Terrassa es prepara per a l’inici del curs escolar 2026-2027 d’aquest dimarts, 8 de setembre, amb 25.602 alumnes matriculats a infantil, primària i ESO, prop de tres milers menys que l’any anterior, i gairebé cinc mil menys que fa dos cursos, confirmant la tendència a la baixa de la natalitat. Enguany, tot aquest alumnat es distribuirà en 1.186 grups aula, 61 menys que l’any passat. D’aquests, 4.633 corresponen a infantil -una reducció de 509 respecte del 2025-, 11.415 a primària -1.503 menys- i 9.554 a secundària -974 menys-. Entre aquests, als instituts escola s’hi concentren 2.244 estudiants.
L’inici de curs arriba marcat pel pols que mantenen sindicats de docents amb la conselleria d’Educació, descontents amb les condicions educatives actuals. L’Ajuntament ha reafirmat aquest matí, durant la presentació del nou curs escolar, l’aposta municipal per reforçar l’educació pública i la igualtat d’oportunitats, apuntant també reptes com la demanda de places d’escola bressol i l’adaptació dels centres a la de calor cada cop més intensa.
El confort climàtic dels centres serà, ha recalcat la regidora d’Educació Patricia Reche, una de les prioritats municipals, davant l’augment de temperatures i dels episodis de calor extrema. Es preveu instal·lar més de 230 nous ventiladors durant el primer trimestre, que se sumaran als 280 col·locats abans de l’estiu, i acabar l’any amb 24 nous tendals als patis de les escoles. Reche ha dit, però, que l’adaptació dels centres al canvi climàtic no pot recaure únicament en els ajuntaments. “Necessitem una planificació compartida amb la Generalitat, un marc clar de corresponsabilitat i que es defineixi què correspon fer a cada administració”, ha reclamat.
El consistori també reforçarà tant els equipaments d’educació especial així com els seus equips professionals. Aquests centres escolaritzen aquest curs 363 alumnes, als quals cal sumar els joves dels programes de transició a la vida adulta i de formació i inserció de l’Heura. Una de les principals actuacions serà la reforma integral de la cuina de l’Escola Municipal d’Educació Especial Fàtima, amb una inversió de 320.490 euros. Els treballs permetran redistribuir l’espai, d’uns 70 metres quadrats, i incorporar-hi nou equipament. El centre també preveu climatitzar la sala polivalent i aquest curs incorporarà una fisioterapeuta i una logopeda a mitja jornada.
L’FP, amb més reclam que places
La Formació Professional continua guanyant pes a Terrassa, amb 3.845 preinscripcions per a les 2.508 places de l’oferta inicial, fet que situa la demanda en el 153% de les places disponibles. Els cicles de grau mitjà han concentrat 2.044 preinscripcions per a 1.369 places, mentre que els de grau superior n’han rebut 1.447 per a 980 places.
Entre les novetats del curs hi ha el nou cicle de grau mitjà de Serveis Funeraris, que s’imparteix a l’Institut Montserrat Roig. El cicle, una oferta formativa pionera a Catalunya, ha rebut 84 preinscripcions per a 31 places matriculades finalment.
El menjador, de moment, es manté
La presentació també ha servit per actualitzar la situació del servei de menjador escolar, que començarà el curs amb normalitat als centres públics amb la pròrroga de l’actual contracte. Així, l’Ajuntament treballa en la nova licitació, prevista perquè el nou model entri en funcionament el curs 2027-2028.
El consistori assegura que durant els darrers mesos ha reforçat els mecanismes de seguiment i control del servei per garantir-ne la qualitat i el compliment de les obligacions contractuals. “La nostra prioritat és clara: vetllar per la qualitat del servei, exigir el compliment de les obligacions contractuals i actuar amb rigor davant de qualsevol incidència que es pugui produir”, ha afirmat Reche. La nova licitació, afegia, ha de permetre disposar d’un model “més actualitzat, amb més eines de control i plenament adaptat a les necessitats dels centres educatius i de les famílies”.
Les bressol continuen amb més demanda que oferta
Les 11 escoles bressol municipals de Terrassa escolaritzen aquest curs prop d’un miler d’infants. Al procés de preinscripció es van oferir 642 places, però se’n van rebre 981 sol·licituds, una diferència que evidencia, de nou, l’alta demanda existent en aquesta etapa. “Encara no és suficient per a tota la demanda, ho sabem i continuem treballant”, ha admès Patricia Reche, que va reivindicar les escoles bressol com “un servei essencial per a les famílies en una etapa clau del desenvolupament dels infants”.
En aquest sentit, el consistori prepara la dotzena escola bressol municipal, que s’ubicarà a l’actual edifici d’infantil de l’Escola El Vallès. Les obres de reforma de l’edifici principal començaran els propers dies després que el procés de contractació s’hagi allargat més del previst. El trasllat dels alumnes d’infantil permetrà, posteriorment, adaptar l’antic edifici per convertir-lo en la nova escola bressol. També es preveu una tretzena escola bressol al barri del Segle XX, en una parcel·la de la carretera de Rubí, un cop es completi la urbanització de l’àmbit.
Paral·lelament, l’Ajuntament ha reforçat l’acompanyament a les famílies amb un canal específic de WhatsApp per a les escoles bressol, que ja compta amb 635 adhesions.
Dispositiu de 89 agents per a la tornada a l’escola
La Policia Municipal desplegarà 89 agents per torn amb motiu de l’inici del curs a través del dispositiu Aules 2026-2027, que es dividirà en tres fases. La primera, els dies 8, 9 i 10 de setembre, preveu protecció directa a 19 centres; la segona, a partir del 14 de setembre, a 14, i finalment 12 escoles mantindran presència policial fixa durant la resta del curs. També es reforçaran diversos punts de regulació del trànsit en zones sensibles. “Volem que l’inici de curs sigui segur, ordenat i sostenible”, va assenyalar el regidor de Seguretat, Xavier Cardona. El dispositiu també incorporarà nous punts de protecció a Baldrich amb carretera de Montcada, Topete amb Sant Quirze i carretera de Martorell amb Arquimedes.