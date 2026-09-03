La XATIC celebra dues dècades de trajectòria: "El patrimoni industrial és un actiu viu per al nostre país"

La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), entitat que té la seva seu al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) a Terrassa, commemora enguany el seu vintè aniversari. Nascuda l'any 2006 amb la finalitat de dinamitzar el patrimoni d'origen industrial, l'organització agrupa actualment més de 40 municipis associats i supera el centenar d'espais visitables, entre els quals s'inclouen antigues fàbriques, colònies tèxtils, mines, cellers i tallers artesanals.
La celebració de les dues dècades d'activitat coincideix amb la superació dels 10.000 socis al Club XATIC, el programa que ofereix descomptes i avantatges per visitar aquests equipaments. Per tal de remarcar aquesta efemèride, la xarxa ha posat en marxa la campanya commemorativa "Tornem al 2006", una proposta visual inspirada en l'estètica dels anys dos-mils per acostar la història industrial a nous públics.
En el marc d'aquesta celebració, el vicepresident de la XATIC, Joan Salvador i Fabregat, ha destacat el paper vertebrador de l'entitat durant aquestes dues dècades: "Vint anys després, aquesta xarxa és la prova que el patrimoni industrial és un actiu viu per al nostre país, capaç de generar identitat, coneixement i desenvolupament econòmic al territori. Amb aquesta campanya volem retre homenatge a l'origen, però sobretot mirar endavant amb la mateixa il·lusió amb què vam començar".
Entre les iniciatives programades s'inclou la creació de contingut audiovisual per a xarxes socials i l'organització del concurs fotogràfic #20AnysXATIC a Instagram, on se seleccionaran 20 imatges representatives dels anys d'història de la xarxa. El programa d'actes tindrà el seu punt culminant el pròxim 7 d'octubre amb una trobada institucional al MNACTEC de Terrassa, on es reuniran els municipis membres i es lliuraran els guardons del concurs.