El vicesecretari general de Comunicació d'Esquerra Republicana i portaveu adjunt, Isaac Albert, ha anat a votar aquest 29-N a les 10.00h al Casal Cívic de Sant Pere de Terrassa, acompañyat de la candidata a l'alcaldia, Ona Martínez, i del candidat pel Vallès Occidental a les eleccions al Congrés dels Diputats, Francesc Poch.
En declaracions al Diari de Terrassa, Albert ha confessat que, tot i que quan arriben les eleccions "sempre diem que són les més importants que hi ha hagut mai", ell pensa que "aquesta vegada sí que ho són", doncs "arriben amb un malestar social molt important, l'augment dels preus és molt gran, la gent està preocupada, molesta pel seu dia a dia, amb serveis públics que no acaben de funcionar", ha apuntat.
El representant d'ERC ha mostrat també la seva preocupació per el que considera "una amenaça clara, que és la d'un possible govern de PP i Vox", que pensa que "afectarà d'una forma directa la qualitat de vida dels veïns i veïnes".
Albert espera "que la participació sigui molt alta", i, pel que fa als deures de la propera legislatura, "el primer repte és que la dreta, i l'extrema dreta sobretot, no sumi", i "tenir tota la força possible a Madrid per defensar el país i la gent", ha conclòs.