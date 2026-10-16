FGC s’adhereix al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s’ha adherit com a col·laborador al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, l’associació que agrupa els diferents agents relacionats amb l’activitat econòmica, la formació, l’ocupació i la cohesió social i sostenibilitat de la regió. Aquesta adhesió s'ha formalitzat en el marc del XXXI Consell General de l’associació, constituïda en 1997, que s'ha celebrat aquest divendres a Rubí.
La incorporació d’FGC com a ens col·laborar comporta la seva subscripció als objectius del pacte en aquestes matèries, a més d’orientar el seu treball d’acord amb els principis de concertació entre administracions públiques i agents socials i econòmics del territori i de complementarietat amb altres iniciatives del territori.
El Museu Municipal Castell de Rubí ha acollit aquest divendres per primera vegada, el Consell General del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, que enguany ha celebrat la seva 31a edició. L’alcaldessa de Rubí i presidenta del Comitè Executiu del Pacte Industrial, Ana María Martínez, ha obert la sessió, en què hi havia representants dels ajuntaments i de les entitats que integren l’associació.
Durant la reunió s'han aprovat les incorporacions de FGC, com a ens col·laborador, i de l’Ajuntament de Castellbisbal, com a soci ordinari. Aquestes adhesions amplien la participació d’institucions compromeses amb la competitivitat industrial, la creació d’ocupació, la cohesió social i la sostenibilitat.
“La incorporació d’FGC al Pacte Industrial permet formalitzar una relació institucional estable entre dues organitzacions que comparteixen interessos en àmbits com la mobilitat sostenible, la competitivitat industrial, la sostenibilitat, la innovació i el desenvolupament territorial”, ha destacat Martínez.
Per la seva banda, el president d’FGC, Carles Ruiz, ha manifestat que “creiem en el propòsit d’agrupar en un espai comú de debat i de treball els principals agents implicats en la dinàmica econòmica, la formació i l’ocupació a la regió metropolitana”.