HP ha anunciat aquest divendres, mitjançant un comunicat, la creació del Barcelona Sales Center, que té com a objectiu reforçar la seva activitat comercial a Europa.\r\n\r\nEl nou centre de vendes estarà ubicat a la seu de l’empresa a Sant Cugat del Vallès, i la companyia ja ha contractat 150 professionals, “amb la previsió de continuar creixent durant els pròxims anys”. La companyia ha explicat que aquest projecte forma part de l’evolució de la seva estratègia a Europa i reforça la seva aposta per Barcelona com a pol d’atracció de talent internacional i de desenvolupament de noves capacitats de negoci.\r\n\r\nEl centre donarà servei a “milers de clients empresarials” de sis zones de l’Europa occidental. L’equip podrà oferir atenció en 11 idiomes i la seva activitat s’adreçarà principalment a empreses de mida mitjana. La presidenta d’HP Iberia, Inés Bermejo, ha explicat que la posada en marxa del centre reflecteix l’“aposta per Barcelona i pel talent com a motor de creixement”. La vinculació entre seu física i equip de vendes no és casual: el centre aprofita unes instal·lacions que la companyia ja tenia en marxa a la zona i les dota d’una funció comercial nova orientada a l’exterior. Això permet a aprofitar infraestructura existent i, alhora, donar un nou sentit a un espai que tenia altres usos.\r\n