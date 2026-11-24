Vacarisses encapçala la classificació del servei d’enllumenat públic dels municipis de la demarcació de Barcelona que participen en els Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI) de la DIBA. Segons les dades de 2025, el municipi ha assolit una puntuació del 91,9% dels requisits avaluats. L’estudi recull indicadors comuns per analitzar i comparar la prestació dels serveis municipals.
El poble disposa de 3.077 punts de llum, distribuïts al llarg de 95,5 quilòmetres de vials, una ràtio de 399,09 punts per cada 1.000 habitants. En els darrers cinc anys, s’ha substituït el 99,7% de les làmpades per tecnologia LED. La comparativa situa Cabrils (Maresme) en segona posició i el pren com a referència, tant pels resultats com per la dimensió demogràfica similar.
Tot i el primer lloc, les dades també assenyalen aspectes pendents. En aquest sentit, l’Ajuntament preveu substituir les set làmpades que encara no són LED i instal·lar sistemes de regulació autònoma de potència en 32 punts. També es proposa reduir la potència instal·lada i el nombre d’avaries, un indicador que actualment és del 22,10% i que, segons el consistori, hauria d’apropar-se al 3 o 4%. L’Ajuntament atribueix una part de les incidències a la xarxa elèctrica i als sinistres que s’hi produeixen.
Pel que fa als costos, el servei representa 16,5 euros anuals per habitant i l’1,2% de la despesa corrent del pressupost municipal. A més, el 75% de les avaries es resol en menys de 24 hores.