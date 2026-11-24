El Govern ha creat un grup de treball per coordinar la desescalada de les mesures contra la pesta porcina africana (PPA), un any després de detectar-ne el primer cas. Segons ha explicat el conseller Òscar Ordeig, el grup farà una primera proposta abans d’acabar l’any per revisar l’accés al medi natural a les zones de baix risc o a les zones d’alt risc fora del tancament perimetral, i en farà una segona a principis de l’any que ve per flexibilitzar els accessos a la zona d’alt risc, on hi ha el parc de Collserola.
L’objectiu és avançar cap a una recuperació progressiva de la normalitat si l’evolució epidemiològica ho permet, però sense abaixar la guàrdia. La crisi va començar el 28 de novembre del 2025 amb la detecció d’un senglar positiu en PPA a Cerdanyola del Vallès, el que va comportar l’establiment d’una zona d’alt risc i restriccions d’accés al medi natural. Un any després, l’evolució de la situació permet entrar en una nova fase de desescalada.
Per decidir com es procedirà, Ordeig ha anunciat en roda de premsa la creació d’un grup de treball format per científics i representants dels ajuntaments. Aquest equip haurà de valorar possibles ajustos de les mesures i definir el full de ruta.
El Govern preveu que les restriccions no s’aixequin de manera generalitzada per municipis, sinó que es pugui reobrir la circulació per determinats camins i pistes sense que això impliqui necessàriament l’obertura de tot el medi natural d’un municipi. Pel que fa a Collserola, es considera una unitat independent i, per ara, no se’n planteja la reobertura fins a principis de l’any 2027.
“La crisi sanitària no ha acabat, una relliscada o una reobertura mal gestionada ens podria portar a la casella de sortida”, ha valorat Ordeig, que ha dit que no volen ser com Polònia o Romania, que porten més de deu anys amb la malaltia i ja ha entrat a les granges.
El titular d’Agricultura també ha explicat que esperen rebre bones notícies en els pròxims mesos sobre la recuperació dels mercats del Japó i Mèxic, i ha informat que no tenen novetats sobre l’origen del brot.
Un any de control
El balanç del primer any de gestió recull més de 15.700 mostres analitzades des de l’inici del dispositiu, amb 448 positius i 15.283 negatius. Segons ha apuntat Ordeig, actualment hi ha una densitat d’un senglar per quilòmetre quadrat a la zona tancada, cosa que suposa una reducció significativa.
Pel que fa a les captures, els Agents Rurals i els equips associats han efectuat 11.384 captures i extraccions, mentre que els caçadors n’han fet 3.679 a les zones de risc. En total, són 15.063 senglars capturats a la zona infectada. El dispositiu també ha reforçat els elements de control: entre març i novembre, les trampes Pig Brig han passat de 39 a 93 unitats i els tancaments executats, de 222 a 354.
Mil efectius cada setmana
Pel que fa al personal, la resposta a la crisi ha mobilitzat una mitjana de prop de 1.000 efectius cada setmana fins al novembre. Els Agents Rurals han liderat l’operatiu, amb la participació de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, policies locals, Protecció Civil, Tragsa i unitats especialitzades, entre altres organismes.
En concret, més de 541 agents rurals han participat en el dispositiu, que ha superat les 30.000 jornades de treball sobre el terreny. En aquest àmbit, Ordeig ha agraït els professionals que han treballat “dia i nit” per contenir la propagació del brot.