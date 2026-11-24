Desenes de veïns de Bellaterra es van reunir diumenge a la tarda a la rotonda de la Vall per reivindicar la seva voluntat de mantenir la via de l’annexió a Sant Cugat i rebutjar un nou conveni amb Cerdanyola. Durant l’acte, van llegir un manifest per recordar la cronologia d’una demanda que porta una dècada enquistada.
Els concentrats consideren que el canvi de municipi permetria posar fi a la “disfunció” actual amb Cerdanyola i millorar l’eficiència administrativa. Defensen que mantenen una relació més estreta amb Sant Cugat en àmbits com el transport públic, els serveis socials, l’educació, la sanitat, l’economia i el territori, i asseguren que el canvi respondria millor a la realitat quotidiana de la població.
Els impulsors de la iniciativa van reclamar a la Generalitat que desencalli el procés i aprovi l’annexió, després de vuit anys de reivindicacions. Els veïns han recollit signatures i han defensat la seva voluntat per les vies legals. A més, rebutgen que l’expedient continuï encallat per temps indefinit.
En el text, insisteixen que no demanen privilegis, sinó que es respecti la voluntat expressada pel veïnat, format per uns 3.000 residents. “La qüestió és si Cerdanyola ha cregut mai que realment érem de Cerdanyola”, qüestionen. La carpeta continuarà oberta, en espera que la Generalitat es pronunciï i emeti un veredicte.
Des de l’EMD han insistit que la seva voluntat és mantenir el model de governança actual, amb un nou conveni que permeti millorar algunes condicions sense alterar l’encaix amb Cerdanyola.