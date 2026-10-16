Vaga dels empleats de les biblioteques de Sant Cugat

Els treballadors de les tres biblioteques municipals de Sant Cugat del Vallès han fet aquest divendres una jornada de vaga per reclamar millores laborals i denunciar l’estat en què es troben els equipaments. El col·lectiu assenyala que fa mesos que tenen enquistat el conflicte laboral amb l’Ajuntament, després de reunir-se a finals de setembre amb el govern municipal i sense rebre cap retorn a les demandes plantejades. Els empleats apunta a mancances en el volum de treballadors, que es manté estable des de fa 12 anys tot i que la població ha crescut, i assenyalen la situació de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater, on asseguren que hi ha mancances estructurals a l’exterior de l’equipament.
El col·lectiu denuncia tres mancances principals, que tenen a veure amb el volum de treballadors, les seves condicions econòmiques i l’estat dels equipaments. “Tenim una manca de personal, fa 12 anys que tenim els mateixos treballadors i la ciutat ha crescut bastant, això comporta una sobrecàrrega de feina”, explica José Fernando Mota, delegat sindical de la CGT al servei local de biblioteques.
El representant dels treballadors assenyala que tot i la recent reunió amb l’executiu local no han aconseguit millores en aquest aspecte, i que es troben “al límit”. Com a exemple, explica que a la biblioteca principal del municipi fa tres mesos que no es cobreixen baixes.
Precisament, en aquest equipament hi ha una mancança estructural, que si bé s’ha resolt internament roman a l’exterior. Una situació similar han detectat a la biblioteca de Mira-sol, on hi ha goteres, o a la de Volpelleres, on els darrers aiguats han passat factura: “Hem hagut de llançar llibres mullats per valor de 5.000 euros”, assenyala.
En les qüestions laborals assegura que tampoc s’ha avançat, donat que els serveis jurídics municipals van admetre una errada en les taules salarials que encara no han percebut en positiu. “Vam enviar una proposta per resoldre l’assumpte de la paga d’objectius i tampoc hem rebut cap resposta, no vam anar al darrer ple com a gest de bona voluntat per haver-nos reunit i de res ha servit”, afegeix.
Fonts municipals han destacat que es treballa per obtenir avenços pel que fa a la situació dels treballadors, i que ben aviat es tronaran a reunir amb ells. No obstant això, destaquen que la plantilla no pot créixer indefinidament, si bé treballen per mirar la manera amb què es pugui cobrir la baixa registrada a la biblioteca central.
Pel que fa a la situació dels equipaments, asseguren que s’està treballant per agilitar el manteniment dels edificis, si bé destaquen que es farà un esforç en el pressupost per recuperar el fons perdut a Volpelleres.