Exosomes, el futur del rejoveniment cel·lular

Policlínic Terrassa lidera la revolució estètica amb exosomes, el tractament de medicina estètica regenerativa més innovador en rejoveniment facial.

En el món de la medicina estètica, la innovació constant és la clau per oferir solucions efectives i segures als qui busquen cuidar la seva pell i combatre els signes de l’envelliment. Grup Policlínic, amb una trajectòria consolidada en salut i estètica, s’ha col·locat a l’avantguarda en incorporar els exosomes, una tècnica de rejoveniment facial revolucionària que ja està marcant un abans i un després en la medicina estètica.

Què són els exosomes i per què estan transformant l’estètica facial?

Els exosomes són partícules naturals derivades de cèl·lules mare que contenen factors de creixement, proteïnes i material genètic i actuen com a missatgers entre les cèl·lules, fomentant la regeneració i reparació de teixits. El seu ús en medicina estètica permet combatre l’envelliment cutani des de l’interior, estimulant la producció de col·lagen i millorant la qualitat de la pell de manera natural.

Aquest avanç és considerat una de les fites més destacades en la medicina regenerativa i estètica en els últims anys.

En tractaments facials, els exosomes no només atenuen arrugues i línies d’expressió, sinó que retornen lluminositat, elasticitat i fermesa a la pell, oferint resultats visibles des de les primeres sessions.

A més, els exosomes poden combinar-se amb altres tecnologies avançades com Dermapen, IPL i làser CO2 per potenciar els seus beneficis i personalitzar els resultats segons les necessitats de cada pell. Aquesta sinergia permet aconseguir una millora integral de la textura, fermesa i lluminositat de la pell.

Un tractament revolucionari amb beneficis únics

Els tractaments amb exosomes es caracteritzen per:

Resultats visibles i naturals : gràcies a la seva capacitat de regeneració cel·lular, la pell recupera fermesa, hidratació i lluminositat.

: gràcies a la seva capacitat de regeneració cel·lular, la pell recupera fermesa, hidratació i lluminositat. Tècnica no invasiva : sense incisions, cirurgia ni llargs períodes de recuperació.

: sense incisions, cirurgia ni llargs períodes de recuperació. Eficàcia personalitzada: s’adapta a les necessitats específiques de cada persona, aconseguint resultats a mida.

Policlínic Terrassa: pioner en l’aplicació d’exosomes a Espanya

A Catalunya i Espanya, Policlínic Terrassa ha estat un dels primers centres a apostar per aquesta innovadora tecnologia. Gràcies al seu compromís amb l’excel·lència i la constant formació del seu equip mèdic, el centre ha aconseguit posicionar-se com un referent en l’aplicació de tractaments biològics avançats.

L’equip d’especialistes en medicina estètica de Policlínic Terrassa destaca per la seva àmplia experiència i un enfocament personalitzat per a cada persona, garantint resultats efectius i naturals. A més, el centre compta amb instal·lacions dissenyades per oferir una experiència còmoda i segura.

Com els exosomes poden transformar la teva pell

Actualment, Policlínic Terrassa ofereix un diagnòstic estètic facial gratuït per a totes les persones interessades a descobrir com aquest revolucionari tractament amb exosomes pot transformar la seva pell. Pot sol·licitar-se aquest diagnòstic estètic facial gratuït trucant al 93 515 39 99 o enviant un whatsapp al 699 619 049.

Policlínic Terrassa Estètica Avançada

Carrer Goleta 3. Terrassa

Tel. 93 788 84 45

https://grup-policlinic.com/