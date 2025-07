Terrassa destinarà 1,3 milions d’euros per a la compra de tres nous autobusos

L’Ajuntament destinarà 1,3 milions d’euros a licitar la compra de tres nous autobusos per a la flota del transport públic de Terrassa. Es tracta de dos vehicles articulats de 18 metres i un d’estàndard de 12 metres pels quals, segons les previsions que s'han anunciat al ple, s'obrirà el procés de licitació aquest any i entraran en servei a finals del 2026. Aquesta partida forma part de les accions per modernitzar i ampliar el servei.



En la mateixa sessió plenària, el consistori ha aprovat la liquidació del servei de transport urbà de 2024, amb un cost global d’11.857.664,97 euros. Dins d’aquesta xifra, s’inclou una transferència prevista de 1,27 milions d'euros a favor de TMESA, empresa mixta a càrrec del servei, en concepte de compensació econòmica pel servei. “Es tracta de l’import pendent derivat d’aquesta liquidació”, ha precisat Xavier Cardona.



L’any passat, els autobusos urbans van registrar més de 16 milions de viatgers, un increment del 8,5 % respecte al 2023. El govern atribueix aquest augment a la bonificació del 50% en la tarifa de la T-25, finançada en un 30 % per l’Estat (vigent fins a l’1 de juliol d'aquest 2025) i en un 20 % per l’Ajuntament, que manté el seu suport. També s’ha destacat la valoració positiva del servei, amb una puntuació mitjana de 7,7 per part dels usuaris i un índex de puntualitat del 83%.

El pressupost previst per a l’explotació del servei de TMESA l’any 2025, segons el contracte programa amb l’Ajuntament, és de 12,9 milions d’euros.

El tinent d’alcalde Xavier Cardona ha remarcat les millores efectuades com l’augment de freqüències els dissabtes a la tarda, diumenges i durant el mes d’agost, així com la modificació del recorregut de la Línia 7 i la conversió de la Línia 12 flex en servei regular, que es va fer efectiva el febrer de 2025.

Així com la inversió de 5,5 milions d'euros amb la compra de 10 autobusos híbrids i 2 autobusos elèctrics. Actualment, el servei compta amb una plantilla de 71 autobusos i una flota de 171 conductors.

16 anys amb la concessió caducada

Els grups de l’oposició han carregat contra la manca de resolució en la concessió del servei d’autobusos urbans, prorrogada des del 2009. Han denunciat que, malgrat haver finalitzat oficialment fa més d’una dècada, el contracte amb TMESA continua prorragant-se sense una nova licitació.

Des del PP, la regidora Marta Giménez ha criticat durament la situació: “Portem 16 anys amb el contracte caducat. Es va fer una pròrroga de 10 anys, i fa 6 anys que ha vençut. Això implica mantenir unes condicions econòmiques de fa 30 anys”. En aquest sentit, ha anunciat el vot contrari del seu grup a la compra de nous autobusos: “Que s’hi posi la nova concessionària, quan n’hi hagi. Deixin de perpetuar aquesta situació”.

Giménez ha citat també l’informe d’Intervenció que, ha dit, alerta de la necessitat urgent de licitar de nou el servei i millorar-ne l’eficiència econòmica.

Des d’ERC, el regidor Pep Forn ha detallat que votarien a favor de la liquidació del servei corresponent a 2024, però ha expressat la seva abstenció pel que fa a les condicions econòmiques del contracte pel 2025: "La renovació del servei d’autobusos sembla el joc dels despropòsits. L’informe parla de 12 pròrrogues, i la data límit s’ha modificat fins a 11 vegades. No sabem si tornarà a passar".

El socialista Marc Armengol s’ha expressat en la mateixa línia: “Votem a favor de l’expedient tècnic de liquidació, però ens abstindrem en el segon punt, ja que inclou una sèrie d’inversions en les quals no hem participat”. També ha volgut aclarir, “per si l’equip de govern no ho fa”, que “és indiferent qui compri els autobusos, perquè el 50% es finança amb el bitlletatge i l’altre 50% prové de subvencions, una bona part de l’Estat”. En resposta a les crítiques de Vox sobre els autobusos elèctrics o híbrids, Armengol ha defensat que, a diferència dels de combustible fòssil, aquests permeten una reducció important d’emissions de CO2.

El govern municipal ha defensat la situació apuntant a la complexitat tècnica del servei i a la voluntat de trobar la millor fórmula per garantir-ne la qualitat. El tinent d’alcalde Xavier Cardona ha assegurat que “ningú té més ganes que l’equip de mobilitat de tenir un nou contracte”, però mentrestant cal renovar la flota d'autobusos. “És evident que hi ha empreses interessades, perquè és un contracte molt atractiu. El que cal és garantir la legalitat i actuar amb prudència davant d’aquest macrocontracte”, ha explicat.