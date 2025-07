Comencen les obres a la residència de Sant Pere Nord

Les màquines ja treballen al solar municipal situat a la cruïlla de l’avinguda del Vallès amb la rambla de Francesc Macià, al costat del casal de la gent gran i la ludoteca del barri. Es tracta d’un projecte que, malgrat estar planificat des de l’any 2000, no ha estat possible desencallar fins ara. La nova residència de Sant Pere Nord disposarà de 90 places residencials i 30 places més de centre de dia i ha d’estar enllestida, segons les previsions actuals, abans que acabi l’any 2026.

El cost de l’equipament frega els 15 milions d’euros i es finança a través dels fons europeus Next Generation, dins del programa del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea. L’edifici, que constarà de planta baixa i tres plantes superiors, s’ha dissenyat d’acord amb els principis de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP), un model que prioritza l’autonomia, la convivència i l’envelliment actiu.

L’objectiu d’aquest nou equipament és trencar amb el model institucional tradicional i oferir un entorn més proper al domicili, amb menys estímuls externs i una atenció personalitzada. Tal com ja s’havia anunciat anteriorment, un passadís perimetral al voltant del jardí facilitarà els desplaçaments i els passejos dins del recinte, millorant la mobilitat i el benestar emocional de les persones residents.

El projecte de la residència ha estat durant dècades una de les principals reivindicacions de les entitats socials i veïnals de Terrassa. L’any 2006, l’Ajuntament i la Generalitat van signar un primer conveni per a la seva construcció. El projecte es va arribar a redactar el 2009 amb un pressupost inicial de 9,2 milions d’euros, però mai es va executar. El 2016, el Parlament va aprovar una moció instint el Govern a licitar i construir el centre, però el compromís tampoc es va concretar. La situació es va allargar fins al punt que la cessió del solar municipal va caducar el 2022 i es va haver de tornar a iniciar el tràmit.

No va ser fins al març de 2022 que la Generalitat i l’Ajuntament van tornar a anunciar el projecte, aquesta vegada amb el suport dels fons europeus. Les obres s’havien de començar a finals del 2023 i estar acabades el 2025, però diversos retards van tornar a ajornar l’inici dels treballs. Ara, finalment, aquest juliol de 2025, les obres són una realitat palpable.

Des de la Comissió per a les Residències Públiques a Terrassa s’ha celebrat l’inici de les obres, però s’adverteix que l’actuació no és suficient per resoldre la greu mancança de places públiques a la ciutat. En un comunicat emès ahir, la Comissió recorda que “la construcció de la nova residència i la remodelació de l’existent no són ni de bon tros la solució a la greu situació que presenta aquest tema a la nostra ciutat, un problema que se n’aprofita la iniciativa privada, que no para de construir noves residències, però amb uns preus que suposen una despesa important que la majoria de famílies no podem assumir”.

En aquest sentit, el col·lectiu reclama que la nova residència de Sant Pere Nord sigui de gestió 100% pública, tal com ho és la de Mossèn Homs, que també es començarà a rehabilitar aquest setembre.